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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

      Карантин в Україні може протривати 2 місяці. Це мінімальний термін, на який схожі заходи запроваджують у країнах Європи.

      Якщо ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, то обмежувальні заходи можуть діяти, як мінімум, до 12 травня. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, відповідне відео з коментарем урядовця поширюють телеграм-канали.

      Важливо В Україні посилили карантинні заходи

      Зараз у нас продовжений (карантин – 24 канал) до 24 квітня, але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані,
      – зауважив він.

      Увага! Кабінет Міністрів України на засіданні 25 березня прийняв рішення продовжити карантин до 24 квітня на всій території України.

      Аваков про продовження карантину: відео

      Україна на карантині: основне

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.
      • Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Окрім того, від 16 березня на територію України заборонений в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
      • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

      По всій Україні надзвичайна ситуація інфографіка 24 канал
      По всій Україні надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини політики
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