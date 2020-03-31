Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков

Карантин в Україні може протривати 2 місяці. Це мінімальний термін, на який схожі заходи запроваджують у країнах Європи.

Якщо ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, то обмежувальні заходи можуть діяти, як мінімум, до 12 травня. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, відповідне відео з коментарем урядовця поширюють телеграм-канали.

Важливо В Україні посилили карантинні заходи

Зараз у нас продовжений (карантин – 24 канал) до 24 квітня, але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані,

– зауважив він.

Увага! Кабінет Міністрів України на засіданні 25 березня прийняв рішення продовжити карантин до 24 квітня на всій території України.

Аваков про продовження карантину: відео

Україна на карантині: основне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.

Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Окрім того, від 16 березня на територію України заборонений в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.



По всій Україні надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу