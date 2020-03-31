Карантин в Украине может продлиться 2 месяца, – Аваков

Карантин в Украине может продлиться 2 месяца. Это минимальный срок, на который подобные мероприятия вводят в странах Европы.

Если ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, то ограничительные меры могут действовать, как минимум, до 12 мая. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, соответствующее видео с комментарием чиновника распространяют телеграм-каналы.

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Сейчас у нас продлен (карантин – 24 канал) до 24 апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии,

– отметил он.

Внимание! Кабинет Министров Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля на всей территории Украины.

Аваков о продлении карантина: видео

Украина на карантине: основное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса в мире ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.

В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, от 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.



По всей Украине чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала