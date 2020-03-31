15:42
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин в Украине может продлиться 2 месяца, – Аваков

      - Читати новину українською
      Арсен Аваков / Пресс-служба Кабмина

      Карантин в Украине может продлиться 2 месяца. Это минимальный срок, на который подобные мероприятия вводят в странах Европы.

      Если ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, то ограничительные меры могут действовать, как минимум, до 12 мая. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, соответствующее видео с комментарием чиновника распространяют телеграм-каналы.

      Важно В Украине усилили карантинные мероприятия

      Сейчас у нас продлен (карантин – 24 канал) до 24 апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии,
      – отметил он.

      Внимание! Кабинет Министров Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля на всей территории Украины.

      Аваков о продлении карантина: видео

      Украина на карантине: основное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса в мире ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.
      • В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Кроме того, от 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

      По всій Україні надзвичайна ситуація інфографіка 24 канал
      По всей Украине чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:21 Изменения в госбюджет-2020: что предлагает Кабмин и как это повлияет на украинцев
      Новини економіки 4517
      сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      Новини культури 77445
      сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
      Новини України 4164
      сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
      Новини України 10109
      сегодня , 13:30 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      Новини нерухомості 2722
      сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      Традиції 92829
      сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
      Лікування 151123
      сегодня , 14:22 В Туркменистане отлавливают людей в масках: власти запретили слово "коронавирус"
      Новини світу 3740
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 23:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Емал Набі
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук