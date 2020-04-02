Кабмин утвердил программу деятельности: ее главные приоритеты

Правительство во время очередного заседания утвердило программу своей деятельности. Ее в ближайшее время подадут на рассмотрение Верховной Рады.

Пандемия коронавируса внесла серьезную коррективу в работу Кабмина. Однако, министры не собираются отказываться от запланированных изменений и реформ. Воплощать их будут несмотря COVID-19. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обратите внимание Шмыгаль допустил ослабление карантина в мае при условии жестких ограничений в пик эпидемии

По его словам, правительство вскоре обнародует саму программу, однако пока Кабмин представил основные ее приоритеты.

Основные приоритеты работы правительства Шмыгаля:

Материальное благосостояние украинцев через построение эффективной экономической системы страны;

Развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;

Соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;

Защита территориальной целостности и суверенитета Украины, обеспечения реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Наша программа – реалистичная, а подходы – ответственные. Первое направление работы – преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второй – возобновление экономического роста", – добавляют в Кабинете Министров Украины.



Основные приоритеты работы правительства / Скриншот из телеграмм-канала Дениса Шмыгаля