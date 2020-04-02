23:59
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кабмин утвердил программу деятельности: ее главные приоритеты

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина

      Правительство во время очередного заседания утвердило программу своей деятельности. Ее в ближайшее время подадут на рассмотрение Верховной Рады.

      Пандемия коронавируса внесла серьезную коррективу в работу Кабмина. Однако, министры не собираются отказываться от запланированных изменений и реформ. Воплощать их будут несмотря COVID-19. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Обратите внимание Шмыгаль допустил ослабление карантина в мае при условии жестких ограничений в пик эпидемии

      По его словам, правительство вскоре обнародует саму программу, однако пока Кабмин представил основные ее приоритеты.

      Основные приоритеты работы правительства Шмыгаля:

      • Материальное благосостояние украинцев через построение эффективной экономической системы страны;
      • Развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;
      • Соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;
      • Защита территориальной целостности и суверенитета Украины, обеспечения реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

      "Наша программа – реалистичная, а подходы – ответственные. Первое направление работы – преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второй – возобновление экономического роста", – добавляют в Кабинете Министров Украины.


      Основные приоритеты работы правительства / Скриншот из телеграмм-канала Дениса Шмыгаля

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 20:03 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: финальные 7 и 8 серии
      Кіно 19050
      сегодня , 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
      Лікування 19141
      сегодня , 21:30 Распространение коронавируса – в мире заболели уже свыше миллиона человек: карта онлайн
      Здорове життя 508868
      сегодня , 22:30 От коронавирус в Украине умерли уже 22 человека: детали
      Лікування 21374
      сегодня , 22:39 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире миллион инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
      Новини України 14491
      сегодня , 21:15 Главные новости 2 апреля: список учреждений, которые могут работать в карантин, дело Ермака
      Новини України 5402
      сегодня , 20:08 Цены на нефть резко выросли почти на 50%: причины
      Новини світу 4761
      сегодня , 20:17 Мир на карантине: список ограничений и штрафов в разных странах
      Новини світу 4251
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:01 Угрозы и вымогательство: как российские боевики препятствуют работе ОБСЕ
      Михайло Макарук
      сегодня , 14:05 Цена молчания. Почему Андрея Ермака нужно срочно убирать
      Леонід Швець
      Залиште відгук