Кабмин утвердил программу деятельности: ее главные приоритеты
Правительство во время очередного заседания утвердило программу своей деятельности. Ее в ближайшее время подадут на рассмотрение Верховной Рады.
Пандемия коронавируса внесла серьезную коррективу в работу Кабмина. Однако, министры не собираются отказываться от запланированных изменений и реформ. Воплощать их будут несмотря COVID-19. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Обратите внимание Шмыгаль допустил ослабление карантина в мае при условии жестких ограничений в пик эпидемии
По его словам, правительство вскоре обнародует саму программу, однако пока Кабмин представил основные ее приоритеты.
Основные приоритеты работы правительства Шмыгаля:
- Материальное благосостояние украинцев через построение эффективной экономической системы страны;
- Развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;
- Соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;
- Защита территориальной целостности и суверенитета Украины, обеспечения реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Наша программа – реалистичная, а подходы – ответственные. Первое направление работы – преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второй – возобновление экономического роста", – добавляют в Кабинете Министров Украины.
Основные приоритеты работы правительства / Скриншот из телеграмм-канала Дениса Шмыгаля
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