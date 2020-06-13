Новая программа действий правительства будет значительно качественнее: комментарий Разумкова
Новую программу деятельности Кабинета министров Украины Верховная Рада рассмотрит уже в следующий четверг, 18 июня. Она будет значительно качественнее и обдуманнее.
Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию bukvy. Он выразил надежду, что Рада поддержит программу действий.
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"На этой неделе, думаю, что в четверг или пятницу – она будет отправлена в Раду и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом", – сказал спикер парламента.
По словам Разумкова, правительство плохо поработало над первой версией программы, ведь времени на ее написание не было. Он заверил, что гарантирует значительно большее качество второго документа.