Новую программу деятельности Кабинета министров Украины Верховная Рада рассмотрит уже в следующий четверг, 18 июня. Она будет значительно качественнее и обдуманнее.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию bukvy. Он выразил надежду, что Рада поддержит программу действий.

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"На этой неделе, думаю, что в четверг или пятницу – она ​​будет отправлена ​​в Раду и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом", – сказал спикер парламента.

По словам Разумкова, правительство плохо поработало над первой версией программы, ведь времени на ее написание не было. Он заверил, что гарантирует значительно большее качество второго документа.

Справка. Программа предусматривает ряд социальных и экономических приоритетных направлений работы правительства. Важнейшим является преодоление вызовов для жизни и здоровья украинцев, именно об этом заявило правительство. Следующим вопросом является возобновление экономического роста. Больше о приоритетах в программе читайте здесь.