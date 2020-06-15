Кабинет Министров Дениса Шмыгаля подготовил новую программу своих действий. Она содержит задания для каждого министра. Кроме того, правительство объясняет, что новую программу оно было вынуждено подготовить, поскольку в нынешнем мире очень быстро меняются современные вызовы.

Новая программа Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля опубликована на сайте правительства.

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Задача для вице-премьера по евроинтеграции

Сейчас на этой должности работает недавно назначенная Ольга Стефанишина. Для нее Кабмин определил три основных направления работы и задачи, которые она должна выполнить:

европейская интеграция;

евроатлантическая интеграция;

обеспечение равных прав и возможностей между мужчинами и женщинами.

Здесь четким моментом является то, что правительство в своей программе не обещает и, похоже, не планирует до конца каденции завершить европейскую или евроатлантическкю интеграции Украины – только работать в этом направлении.

Министр цифровой трансформации (вице-премьер)

Здесь сейчас работает Михаил Федоров. Также он уже успел поработать в правительстве Алексея Гончарука. Сейчас он будет работать по 4 ключевым направлениям:

развитие административных услуг и их цифровизации;

информатизация общества;

содействие развитию ИТ-бизнеса;

цифровая грамотность украинцев.

Здесь уже задача к министру более конкретные – указаны цифры, каких показателей на своей должности должен достичь министр Федоров.

Министр реинтеграции оккупированных территорий (вице-премьер)

Этот пункт касается Алексея Резникова. В его работе тоже будут 4 ключевых направления:

поддержка граждан, пострадавших вследствие войны;

реинтеграция оккупированных территорий;

мир и диалог;

восстановление справедливости.

Серьезных задач вроде самой реинтеграции оккупированного Донбасса или Крыма нет. В основном они сводятся к упрощению пересечения линии разграничения и поддержки граждан на оккупированных территориях.

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Министр Кабинета Министров

Нашлась работа и для Олега Немчинова. Он в правительстве Дениса Шмыгаля по новой программе получит иметь 3 направления работы:

эффективное управление;

профессиональная государственная служба;

антикоррупционная политика.

Работа Немчинова в основном сводиться к обеспечению и улучшению работы Кабинета Министров.

Министр экономики

Сейчас на этой должности работает Игорь Петрашко. У него будет больше всего направлений работы – сразу 9:

развитие предпринимательства;

поддержка экспорта;

восстановление отечественной промышленности;

развитие рынка труда;

эффективные государственные предприятия;

продовольственная безопасность страны;

земельная реформа;

реформирование оборонно-промышленного комплекса;

правовая охрана и защита интеллектуальной собственности.

Министр финансов

Для Сергея Марченко новая программа действий правительства предусматривает 4 ключевые направления работы:

прозрачные публичные закупки;

эффективная налоговая система;

реформирование таможни;

развитие финансового сектора.

Здесь нет конкретных цифр, но есть задача о, например, обмене таможенной информацией с другими государствами или повышение рейтинга Украины по уровню развития финансового рынка.

Министр инфраструктуры

Несколько больше направлений работы будет у Владислава Криклия. Он будет работать по 6 приоритетам:

железнодорожные перевозки;

авиационные перевозки;

водный транспорт;

автотранспорт и автодороги;

безопасность на транспорте;

почтовая связь.

Конкрентное количество километров дороги, запланированное для ремонта, не приводится.

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Министр регионального развития

Пожалуй, ни для кого не секрет, что у Алексея Чернышева ощутимо увеличится работы после местных выборов, когда будут сформированы все ОТГ. Сейчас же ему отводят 6 направлений работы:

региональное развитие;

местное самоуправление, территориальная организация власти и административно-территориальное устройство;

градостроительства, нормирование и техническое регулирование в строительстве;

жилищная политика и благоустройство;

жилищно-коммунальное хозяйство;

энергоэффективность жилых и общественных зданий.

Министр энергетики и защиты окружающей среды

Сейчас это министерство возглавляет Ольга Буславец, но как временная исполняющая обязанности министра. Итак, министра еще нет, а 3 направления работы для него уже есть:

энергетическая эффективность;

рациональное недропользование;

экологическая политика.

Министр социальной политики

Для Марины Лазебной подготовили задания по направлениям работы:

социальные стандарты и качественные услуги;

достойное пенсионное обеспечение;

поддержка незащищенных слоев населения;

поддержка лиц с инвалидностью;

семейная политика, защита прав детей.

Здесь, в частности, есть увеличение расходов на пенсии. По этому плану, средняя пенсия в Украине уже в этом году должна вырасти на 500 гривен. Сроки этого изменения не указываются.

Министр по делам ветеранов

Для Сергея Бесараба правительство определило 3 направления работы:

восстановление и полноценная жизнь для ветеранов;

память и уважение;

реинтеграция в общество.

Министр здравоохранения

На этой должности в правительстве Дениса Шмыгаля успел поработать Илья Емец, а ныне Минздрав возглавляет Максим Степанов. Для него определили 4 направления работы:

медицинская реформа;

общественное здоровье;

специализированная медицина;

доступные и качественные лекарственные средства.

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Министр образования и науки

Еще одно министерство, где должность главы пока вакантна. Сейчас с приставкой и. о. функции министра исполняет Марина Лазебная. Для министра определили направления работы:

доступное и качественное дошкольное образование;

новая украинская школа;

современное профессиональное образование;

качественное высшее образование и развитие образования взрослых;

развитие науки и инноваций.

Министр молодежи и спорта

Спортивная сфера практически остановилась из-за пандемии, но сейчас начинает восстанавливаться. Вадим Гутцайт по новой программе будет ответственным за 3 направления:

спортивная нация;

национально-патриотическое воспитание;

активная молодежь.

Министр культуры и информационной политики

Александр Ткаченко лишь недавно возглавил это министерство. Сейчас для него определили следующие направления работы:

качественные культурные услуги и консолидация украинского общества;

культурное наследие, культурные ценности и национальная память;

искусство, креативные индустрии;

туризм;

информационная политика и безопасность.

Министр обороны

На этой должности работает Виктор Таран. Довольно непростая задача во время войны с Россией. Для него определили 4 направления работы:

реформирования сферы нацбезопасности и обороны;

эффективные Вооруженные силы;

новейшие вооружения и оснастки;

надлежащее обеспечение и образование военных.

Министр иностранных дел

Сейчас МИД возглавляет Дмитрий Кулеба, который ранее был вице-премьером по евроинтеграции. Для него определили следующие направления работы:

противодействие российской агрессии дипломатическим путем;

углубление сотрудничества с ключевыми международными партнерами;

обеспечение внешнеэкономических интересов Украины средствами экономической дипломатии;

совершенствование защиты прав и интересов украинцев за рубежом, усиление связей с зарубежными украинцами;

публичная дипломатия и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Министр внутренних дел

Многие в украинском обществе против Арсена Авакова на посту главы МВД, но он до сих пор продолжает свою работу. Для него определили следующие направления работы:

обеспечение общественной безопасности и порядка;

надежная охрана государственной границы и удобный сервис во время ее пересечения;

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативность их ликвидации.

Министр юстиции

Денис Малюська успел поработать в Кабмине Алексея Гончарука и продолжает свою работу до сих пор. Для него определили ключевые направления работы: