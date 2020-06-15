Правительство Шмыгаля показало текст новой программы: что она предполагает
Кабинет Министров Дениса Шмыгаля подготовил новую программу своих действий. Она содержит задания для каждого министра. Кроме того, правительство объясняет, что новую программу оно было вынуждено подготовить, поскольку в нынешнем мире очень быстро меняются современные вызовы.
Новая программа Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля опубликована на сайте правительства.
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Задача для вице-премьера по евроинтеграции
Сейчас на этой должности работает недавно назначенная Ольга Стефанишина. Для нее Кабмин определил три основных направления работы и задачи, которые она должна выполнить:
- европейская интеграция;
- евроатлантическая интеграция;
- обеспечение равных прав и возможностей между мужчинами и женщинами.
Здесь четким моментом является то, что правительство в своей программе не обещает и, похоже, не планирует до конца каденции завершить европейскую или евроатлантическкю интеграции Украины – только работать в этом направлении.
Министр цифровой трансформации (вице-премьер)
Здесь сейчас работает Михаил Федоров. Также он уже успел поработать в правительстве Алексея Гончарука. Сейчас он будет работать по 4 ключевым направлениям:
- развитие административных услуг и их цифровизации;
- информатизация общества;
- содействие развитию ИТ-бизнеса;
- цифровая грамотность украинцев.
Здесь уже задача к министру более конкретные – указаны цифры, каких показателей на своей должности должен достичь министр Федоров.
Министр реинтеграции оккупированных территорий (вице-премьер)
Этот пункт касается Алексея Резникова. В его работе тоже будут 4 ключевых направления:
- поддержка граждан, пострадавших вследствие войны;
- реинтеграция оккупированных территорий;
- мир и диалог;
- восстановление справедливости.
Серьезных задач вроде самой реинтеграции оккупированного Донбасса или Крыма нет. В основном они сводятся к упрощению пересечения линии разграничения и поддержки граждан на оккупированных территориях.
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Министр Кабинета Министров
Нашлась работа и для Олега Немчинова. Он в правительстве Дениса Шмыгаля по новой программе получит иметь 3 направления работы:
- эффективное управление;
- профессиональная государственная служба;
- антикоррупционная политика.
Работа Немчинова в основном сводиться к обеспечению и улучшению работы Кабинета Министров.
Министр экономики
Сейчас на этой должности работает Игорь Петрашко. У него будет больше всего направлений работы – сразу 9:
- развитие предпринимательства;
- поддержка экспорта;
- восстановление отечественной промышленности;
- развитие рынка труда;
- эффективные государственные предприятия;
- продовольственная безопасность страны;
- земельная реформа;
- реформирование оборонно-промышленного комплекса;
- правовая охрана и защита интеллектуальной собственности.
Министр финансов
Для Сергея Марченко новая программа действий правительства предусматривает 4 ключевые направления работы:
- прозрачные публичные закупки;
- эффективная налоговая система;
- реформирование таможни;
- развитие финансового сектора.
Здесь нет конкретных цифр, но есть задача о, например, обмене таможенной информацией с другими государствами или повышение рейтинга Украины по уровню развития финансового рынка.
Министр инфраструктуры
Несколько больше направлений работы будет у Владислава Криклия. Он будет работать по 6 приоритетам:
- железнодорожные перевозки;
- авиационные перевозки;
- водный транспорт;
- автотранспорт и автодороги;
- безопасность на транспорте;
- почтовая связь.
Конкрентное количество километров дороги, запланированное для ремонта, не приводится.
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Министр регионального развития
Пожалуй, ни для кого не секрет, что у Алексея Чернышева ощутимо увеличится работы после местных выборов, когда будут сформированы все ОТГ. Сейчас же ему отводят 6 направлений работы:
- региональное развитие;
- местное самоуправление, территориальная организация власти и административно-территориальное устройство;
- градостроительства, нормирование и техническое регулирование в строительстве;
- жилищная политика и благоустройство;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- энергоэффективность жилых и общественных зданий.
Министр энергетики и защиты окружающей среды
Сейчас это министерство возглавляет Ольга Буславец, но как временная исполняющая обязанности министра. Итак, министра еще нет, а 3 направления работы для него уже есть:
- энергетическая эффективность;
- рациональное недропользование;
- экологическая политика.
Министр социальной политики
Для Марины Лазебной подготовили задания по направлениям работы:
- социальные стандарты и качественные услуги;
- достойное пенсионное обеспечение;
- поддержка незащищенных слоев населения;
- поддержка лиц с инвалидностью;
- семейная политика, защита прав детей.
Здесь, в частности, есть увеличение расходов на пенсии. По этому плану, средняя пенсия в Украине уже в этом году должна вырасти на 500 гривен. Сроки этого изменения не указываются.
Министр по делам ветеранов
Для Сергея Бесараба правительство определило 3 направления работы:
- восстановление и полноценная жизнь для ветеранов;
- память и уважение;
- реинтеграция в общество.
Министр здравоохранения
На этой должности в правительстве Дениса Шмыгаля успел поработать Илья Емец, а ныне Минздрав возглавляет Максим Степанов. Для него определили 4 направления работы:
- медицинская реформа;
- общественное здоровье;
- специализированная медицина;
- доступные и качественные лекарственные средства.
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Министр образования и науки
Еще одно министерство, где должность главы пока вакантна. Сейчас с приставкой и. о. функции министра исполняет Марина Лазебная. Для министра определили направления работы:
- доступное и качественное дошкольное образование;
- новая украинская школа;
- современное профессиональное образование;
- качественное высшее образование и развитие образования взрослых;
- развитие науки и инноваций.
Министр молодежи и спорта
Спортивная сфера практически остановилась из-за пандемии, но сейчас начинает восстанавливаться. Вадим Гутцайт по новой программе будет ответственным за 3 направления:
- спортивная нация;
- национально-патриотическое воспитание;
- активная молодежь.
Министр культуры и информационной политики
Александр Ткаченко лишь недавно возглавил это министерство. Сейчас для него определили следующие направления работы:
- качественные культурные услуги и консолидация украинского общества;
- культурное наследие, культурные ценности и национальная память;
- искусство, креативные индустрии;
- туризм;
- информационная политика и безопасность.
Министр обороны
На этой должности работает Виктор Таран. Довольно непростая задача во время войны с Россией. Для него определили 4 направления работы:
- реформирования сферы нацбезопасности и обороны;
- эффективные Вооруженные силы;
- новейшие вооружения и оснастки;
- надлежащее обеспечение и образование военных.
Министр иностранных дел
Сейчас МИД возглавляет Дмитрий Кулеба, который ранее был вице-премьером по евроинтеграции. Для него определили следующие направления работы:
- противодействие российской агрессии дипломатическим путем;
- углубление сотрудничества с ключевыми международными партнерами;
- обеспечение внешнеэкономических интересов Украины средствами экономической дипломатии;
- совершенствование защиты прав и интересов украинцев за рубежом, усиление связей с зарубежными украинцами;
- публичная дипломатия и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Министр внутренних дел
Многие в украинском обществе против Арсена Авакова на посту главы МВД, но он до сих пор продолжает свою работу. Для него определили следующие направления работы:
- обеспечение общественной безопасности и порядка;
- надежная охрана государственной границы и удобный сервис во время ее пересечения;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативность их ликвидации.
Министр юстиции
Денис Малюська успел поработать в Кабмине Алексея Гончарука и продолжает свою работу до сих пор. Для него определили ключевые направления работы:
- права человека и доступ к правосудию;
- защита права собственности, эффективное правовое регулирование;
- создание гуманистической системы исполнения уголовных наказаний.