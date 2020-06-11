Шмыгаль – неплохой премьер-министр, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает Дениса Шмыгаля неплохим главой правительства. На момент назначения кандидатура действующего премьер-министра была наиболее реальной.
Він був і головою ОДА, і міністром
Про своє ставлення до очільника Кабінету Міністрів Зеленський розповів в інтерв'ю "Українській правді".
Цікаво Зеленський відповів, які посади пропонували Тігіпку й Хорошковському
Так, він непоганий. Коли ми шукали прем'єр-міністра, ми питали, де ми можемо його взяти? З діючих міністрів, з діючих губернаторів чи з бізнесу? Ось і все. Він був головою Івано-Франківської ОДА, трохи пропрацював міністром регіонального розвитку,
– пояснив Зеленський.
Що говорять про Шмигаля у Верховній Раді
Як раніше повідомили ЗМІ з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу", не виключено, що Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем відправлять у відставку. Це може статися ще цього року в жовтні перед місцевими виборами.
Ймовірними причинами можуть стати втрата довіри та складна ситуація в економіці.
Зверніть увагу! Денис Шмигаль очолив український уряд 4 березня 2020. На посаді він замінив Олексія Гончарука.