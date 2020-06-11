Президент Украины рассказал, что бывшему вице-премьеру Сергею Тигипко предлагали создать рабочую группу, которая бы сотрудничала с действующим правительством. То есть, была бы совещательным органом. Зато Валерий Хорошковский должен был бы получить должность в Государственной таможенной службе.

О таких кадровых решениях президент рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

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После отставки Алексея Гончарука распространялась информация, что потенциальными кандидатами на должность главы правительства могли бы стать Сергей Тигипко или Валерий Хорошковский.

В частности, президент отметил, что Сергею Тигипко предлагали консультировать правительство. То есть, предоставляли полномочия вместе с его командой создать стратегию видения того, что не строилось в стране за много лет.

"Они сказали: мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов, и должна быть длинная стратегия, к которой надо подключить McKіnsey (консалтинговая компания – 24 канал) и закажем такую стратегию", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент пояснил, что Сергей Тигипко не мог стать премьер-министром, ведь является люстрированным человеком.

Что известно о Сергее ТигипкоУкраинский бизнесмен, экснардеп, возглавлял партии "Трудовая Украина" и "Сильная Украина".

По закону политик не может занимать высшие должности в Украине, поскольку он был вицепремьер-министром при Николае Азарове, а также в 2012 году – заместителем председателя "Партии регионов".



Кроме этого, Сергей Тигипко был одним из тех народных депів, которые голосовали за диктаторские законы 16 января в 2014 году.

Бывшему вице-премьер-министру Украины Валерию Хорошовскому предлагали работать в Государственной таможенной службе. По словам Владимира Зеленского, он указал реальные дыры на таможне, а также пояснил, что можно увеличить доход в бюджет почти в два раза.

Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить,

– вспомнил президент.

Однако Валерий Хорошковский отказался от этого кадрового предложения. По мнению Владимира Зеленского, политик ждал более серьезной должности. В частности, говорится и о должности премьер-министра.

Что известно о Валерии ХорошковскомУкраинский политик и олигарх, который выехал из Украины в 2012 году. Он возглавлял Государственную таможенную службу, был председателем СБУ, а также занимал должность первого вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова.