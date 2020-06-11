Президент Владимир Зеленский часть людей в аппарате президента не знал до своей каденции. В то же время многим политик начал доверять.

Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал, что в его окружении очень много людей, поэтому кое-кого он не знает лично и до сих пор.

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Я должен им доверять, пока не будет каких-то там проколов. По-другому ты просто не сможешь работать,

– сказал Зеленский.

"Своими близкими" президент назвал главу ОПУ Андрея Ермака, помощника Сергея Шефира, заместителей главы ОПУ Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко. Что касается министров, то политик сказал, что "им также доверяет".

В то же время Владимир Зеленский напомнил, что до президентской кампании не знал Кирилла Тимошенко.

В целом президент считает, что должен доверять, пока не происходят факапы.

В интервью Владимир Зеленский откровенно рассказал об обстоятельствах и причинах отставки правительства Алексея Гончарука. Президент Украины вспомнил о реформах, которые не доделали, о скандалах, об отсутствии грамотной работы с медиа и о чрезмерной увлеченности соцсетями.