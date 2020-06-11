Владимир Зеленский откровенно рассказал об обстоятельствах и причинах отставки правительства Алексея Гончарука. Президент Украины вспомнил о реформах, которые не доделали, о скандалах, об отсутствии грамотной работы с медиа и об чрезмерной увлеченности социальными сетями.

Зеленский очень доверял Гончаруку

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал " Украинской правде ", что с Алексеем Гончаруком его познакомил Дмитрий Дубилет. Причем было еще это до победы на выборах.

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Впоследствии Зеленский и Гончарук много совместно работали вокруг развития партии и подбирали людей в будущее правительство.

Мы вместе с Алексеем формировали его. Я ему очень доверял,

– подчеркнул президент

Однако в конце концов правительство Гончарука ушло в отставку.

Причины отставки правительства Гончарука

Избегание работы со СМИ

Министры – молодые, они почему-то боялись СМИ и прятались от них. А вот перед аудиторией фейсбука – заигрывали: "Ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков".

Я встретился с Лешей и сказал: "Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?"

– возмущался Зеленский.

После этого чиновникам на работе запретили пользоваться фейсбуком и различными мессенджерами. По словам президента, некоторые министры к этому отнеслись с пониманием. Но были и такие, которые не поняли, и "реформы делали так, чтобы в фейсбуке сказали им: "Класс".

Ситуация с увеличением тарифов

По словам Зеленского, Гончарук планировал увеличить некоторые тарифы. Однако президент ему этого не позволил:

"Будешь увеличивать, когда поднимешь им минималку. Хоть немного сделай что-то, какие-то реформы , а потом поговорим о тарифах".

Скандал с прослушкой

Аудиозаписи , где Гончарук называет себя профаном в экономике и не слишком корректно высказывается о президенте, как сам Зеленский говорит, создали неприятную ситуацию.

Я считал, что у нас с ним государственная позиция. Что мы с ним – команда. А не: он мне говорит одно, а там что-то происходит другое. Это неприятно было,

– рассказал Владимир Зеленский.

Подорвано доверие людей

Зеленский отметил, что "доверие общества было подорвано к премьеру", а также и у депутатов к нему были вопросы:

"Поэтому я ему честно сказал: " Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами".

"Он ушел, потом вернулся и говорит:" Все же я не понимаю, почему меня увольняют". Я ему ответил: "Мне кажется, что я тебе объяснил", – подытожил Зеленский.