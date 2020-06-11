Реформы делали для лайков в фейсбуке, – Зеленский о причинах отставки правительства Гончарука
Владимир Зеленский откровенно рассказал об обстоятельствах и причинах отставки правительства Алексея Гончарука. Президент Украины вспомнил о реформах, которые не доделали, о скандалах, об отсутствии грамотной работы с медиа и об чрезмерной увлеченности социальными сетями.
Зеленский очень доверял Гончаруку
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал "Украинской правде", что с Алексеем Гончаруком его познакомил Дмитрий Дубилет. Причем было еще это до победы на выборах.
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Впоследствии Зеленский и Гончарук много совместно работали вокруг развития партии и подбирали людей в будущее правительство.
Мы вместе с Алексеем формировали его. Я ему очень доверял,
– подчеркнул президент
Однако в конце концов правительство Гончарука ушло в отставку.
Причины отставки правительства Гончарука
Избегание работы со СМИ
Министры – молодые, они почему-то боялись СМИ и прятались от них. А вот перед аудиторией фейсбука – заигрывали: "Ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков".
Я встретился с Лешей и сказал: "Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?"
– возмущался Зеленский.
После этого чиновникам на работе запретили пользоваться фейсбуком и различными мессенджерами. По словам президента, некоторые министры к этому отнеслись с пониманием. Но были и такие, которые не поняли, и "реформы делали так, чтобы в фейсбуке сказали им: "Класс".
Ситуация с увеличением тарифов
По словам Зеленского, Гончарук планировал увеличить некоторые тарифы. Однако президент ему этого не позволил:
- "Будешь увеличивать, когда поднимешь им минималку. Хоть немного сделай что-то, какие-то реформы, а потом поговорим о тарифах".
Скандал с прослушкой
Аудиозаписи, где Гончарук называет себя профаном в экономике и не слишком корректно высказывается о президенте, как сам Зеленский говорит, создали неприятную ситуацию.
Я считал, что у нас с ним государственная позиция. Что мы с ним – команда. А не: он мне говорит одно, а там что-то происходит другое. Это неприятно было,
– рассказал Владимир Зеленский.
Подорвано доверие людей
Зеленский отметил, что "доверие общества было подорвано к премьеру", а также и у депутатов к нему были вопросы:
- "Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами".
"Он ушел, потом вернулся и говорит:" Все же я не понимаю, почему меня увольняют". Я ему ответил: "Мне кажется, что я тебе объяснил", – подытожил Зеленский.
К слову, несколько ранее Гончарук рассказывал, что проблема команды Зеленского в том, что его окружают три типа людей: "за себя", "за президента" и "за перемены". Подробнее – читайте по этой ссылке.