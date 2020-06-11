Володимир Зеленський відверто розповів про обставини та причини відставки уряду Олексія Гончарука. Президент України згадав про реформи, які не доробили, про скандали, про відсутність грамотної роботи з медіа і про надмірну захопленість соцмережами.

Зеленський дуже довіряв Гончаруку

Президент України Володимир Зеленський розповів "Українській правді", що з Олексієм Гончаруком його познайомив Дмитро Дубілет. Причому було ще це до перемоги на виборах.

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Згодом Зеленський та Гончарук багато спільно працювали навколо розбудови партії та підбирали людей в майбутній уряд.

Ми разом з Олексієм формували його. Я йому дуже довіряв,

– наголосив президент

Однак зрештою уряд Гончарука пішов у відставку.

Причини відставки уряду Гончарука

Уникання роботи зі ЗМІ

Міністри – молоді, вони чомусь боялися ЗМІ й ховалися від них. А от перед аудиторією фейсбуку – загравали: "Ой, як на них подивилися, скільки у них лайків".

Я зустрівся з Льошею і сказав: "Треба роботу робити. Що за ігри? Що відбувається, що це за піонертабір?"

– обурювався Зеленський.

Після цього урядовцям на роботі заборонили користуватися фейсбуком та різними месенджерами. За словами президента, деякі міністри до цього поставилися з розумінням. Але були й такі, які не зрозуміли, і "реформи робили так, щоби у фейсбуці сказали їм: "Клас".

Ситуація зі збільшенням тарифів

За словами Зеленського, Гончарук планував збільшити деякі тарифи. Однак президент йому цього не дозволив:

"Будеш збільшувати, коли піднімеш їм мінімалку. Хоч трішки зроби щось, якісь реформи, а потім поговоримо про тарифи".

Скандал із прослушкою

Аудіозаписи, де Гончарук називає себе профаном в економіці та не надто коректно висловлюється про президента, як сам Зеленський каже, створили неприємну ситуацію.

Я вважав, що у нас з ним державницька позиція. Що ми з ним – команда. А не: він мені каже одне, а там щось відбувається інше. Це неприємно було,

– розповів Володимир Зеленський.

Підірвана довіра людей

Зеленський наголосив, що "довіра суспільства була підірвана до прем’єра", а також і у депутатів до нього були питання:

"Тому я йому чесно сказав: "Льоша, я вважаю, що ти не можеш бути прем'єр-міністром. Я вважаю, що ти не став командою з людьми, з депутатами, з усіма міністрами".

"Він пішов, згодом повернувся, і каже: "Все ж таки я не розумію, чому мене звільняють". Я йому відповів: "Мені здається, що я тобі пояснив", – підсумував Зеленський.

До слова, дещо раніше Гончарук розповідав, що проблема команди Зеленського в тому, що його оточують три типи людей: "за себе", "за президента" і "за зміни". Детальніше – читайте за цим посиланням.