Зеленського оточують 3 типи людей: Гончарук розповів подробиці

Колишній український прем’єр Олексій Гончарук вважає, що в 2019 році Україна отримала шанс стати успішною, а кожен громадянин – на життя у справжній європейській країні. Але на практиці виявилось, що в команді Зеленського було 3 типи людей.

Як підкреслив Гончарук, шанс України стати успішною полягав у створенні можливостей. І початок був справді вдалим. Мовиться про "бліцкриг" реформ, тобто зробити якомога швидше якомога більше. Відповідний допис з’явився на сторінці у фейсбуці колишнього очільника уряду.

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Гончарук додає, що таку стратегію можна собі дозволити, якщо є команда, у якій впевнений. Але практика показала, що в команді українського президента було 3 типи людей:

за зміни;

Такі члени команди просували просував ідеї та боролися за зміни.

за президента;

Цей тип турбувався передусім за те, щоб не нашкодити Президенту. Це найближчі до нього люди – майже сім’я.

за себе.

Мовиться про так званих пристосуванців, які використали Зеленського як соціальний ліфт. Вони уникають "непопулярних тем", будують або свої годівнички, або відпрацьовують чи нарощують собі "рейтинг". Таких – переважна більшість.

Навколо Президента стали створювати інформаційне поле, яке, на мою думку, продовжує формувати хибне уявлення про ситуацію в країні та, зокрема, про "неефективність" нашого уряду. Після перших невдоволень команда "посипалась", і першу категорію людей "злили" на догоду рейтингам. Президент і його найближче оточення залишилися з пристосуванцями сам на сам,

– наголосив Гончарук.

За його словами, складається таке враження, що Зеленського помістили в інформаційний карантин. І його продовжують вводити в оману, що спонукає до прийняття суперечливих рішень.

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До слова, 22 квітня відбулася прем'єра фільму "Рік президента Зеленського". У стрічці він підсумував свої основні здобутки та поділився планами на майбутнє. З основними тезами "Року президента Зеленського можете ознайомитися за посиланням.