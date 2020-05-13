Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

В оточенні Зеленського говорять про другий термін його президентства

-
Зеленський може балотуватися на другий термін
Зеленський може балотуватися на другий термін / politeka.net

Володимир Зеленський може повторно балотуватися на пост очільника держави. Перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов вважає, що президент не обмежиться одним 5-річним терміном.

Трофімов наголошує, що це його особиста думка, але Зеленський, ймовірно, йтиме у президенти знову. Про це заступник глави Офісу Президента розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Читайте також Скільки українців проголосували би за Зеленського зараз: рейтинг

Я не думаю, що (Зеленський обмежиться – 24 канал) п'ятирічним терміном. Я вважаю, що буде якесь продовження каденції,
– заявив Трофімов.

За його словами, п’ять років – надто короткий термін для політики, щоб щось змінити. Однак заступник глави ОП не обговорював цю тему із Зеленським.

"Я не можу вирішувати за президента – йти йому чи ні. Хай там як, ще багато часу, щоб щось робити, змінювати, робити висновки", – пояснив він. Та додав, що остаточне рішення у будь-яку випадку прийматиме лише Зеленський.

Президентство Зеленського: коротко

  • Володимир Зеленський переміг на президентських виборах 2019 року. Це сталося 21 квітня, а вже через місяць відбулася інавгурація нового глави держави.
  • У 2019 році у своїй передвиборчій програмі він запевняв, що президентом хоче бути лише один термін. Після цього "передасть Україну" в інші руки.
  • У січні 2020 року президент знову заявив про прагнення реалізувати свої цілі за одну каденцію.
  • У березні перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов зазначав, що українці захочуть бачити Зеленського президентом ще на один термін.

Ставлення українців до Зеленського інфографіка 24 канал
Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини України Офіс Президента Володимир Зеленський
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
сьогодні , 17:00 Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
Рік нездійсненних мрій Путіна, або Тінь уханської летючої миші над Кремлем
сьогодні , 17:00 Рік нездійсненних мрій Путіна, або Тінь уханської летючої миші над Кремлем
Лілія Шевцова
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків