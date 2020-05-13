В оточенні Зеленського говорять про другий термін його президентства

Володимир Зеленський може повторно балотуватися на пост очільника держави. Перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов вважає, що президент не обмежиться одним 5-річним терміном.

Трофімов наголошує, що це його особиста думка, але Зеленський, ймовірно, йтиме у президенти знову. Про це заступник глави Офісу Президента розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Читайте також Скільки українців проголосували би за Зеленського зараз: рейтинг

Я не думаю, що (Зеленський обмежиться – 24 канал) п'ятирічним терміном. Я вважаю, що буде якесь продовження каденції,

– заявив Трофімов.

За його словами, п’ять років – надто короткий термін для політики, щоб щось змінити. Однак заступник глави ОП не обговорював цю тему із Зеленським.

"Я не можу вирішувати за президента – йти йому чи ні. Хай там як, ще багато часу, щоб щось робити, змінювати, робити висновки", – пояснив він. Та додав, що остаточне рішення у будь-яку випадку прийматиме лише Зеленський.

Президентство Зеленського: коротко

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах 2019 року. Це сталося 21 квітня, а вже через місяць відбулася інавгурація нового глави держави.

У 2019 році у своїй передвиборчій програмі він запевняв, що президентом хоче бути лише один термін. Після цього "передасть Україну" в інші руки.

У січні 2020 року президент знову заявив про прагнення реалізувати свої цілі за одну каденцію.

У березні перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов зазначав, що українці захочуть бачити Зеленського президентом ще на один термін.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу