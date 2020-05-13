В окружении Зеленского говорят о втором сроке его президентства

Владимир Зеленский может повторно баллотироваться на пост главы государства. Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов считает, что президент не ограничится одним 5-летним сроком.

Трофимов отмечает, что это его личное мнение, но Зеленский, вероятно, пойдет в президенты снова. Об этом заместитель главы Офиса Президента рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Я не думаю, что (Зеленский ограничится – 24 канал) пятилетним сроком. Я считаю, что будет какое-то продолжение каденции,

– заявил Трофимов.

По его словам, пять лет – слишком короткий срок для политики, чтобы что-то изменить. Однако заместитель главы ОП не обсуждал эту тему с Зеленским.

"Я не могу решать за президента – идти ему или нет. В любом случае, еще много времени, чтобы что-то делать, менять, делать выводы", – пояснил он. И добавил, что окончательное решение в любое случае будет принимать только Зеленский.

Президентство Зеленского: коротко

Владимир Зеленский победил на президентских выборах 2019 года. Это произошло 21 апреля, а уже через месяц состоялась инаугурация нового главы государства.

В 2019 году в своей предвыборной программе он уверял, что президентом хочет быть только один срок. После этого "передаст Украину" в другие руки.

В январе 2020 года президент вновь заявил о стремлении реализовать свои цели за одну каденцию.

В марте первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов сообщил, что украинцы захотят видеть Зеленского президентом еще на один срок.



Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала