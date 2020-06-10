Володимир Зеленський хотів спершу зробити колишнього голову Офісу Президента Андрія Богдана генпрокурором. Після відставки Богдана політики не спілкуються.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що з часом він помітив, що Андрія Богдана псує влада та робить його конфліктним.

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Про причини звільнення Богдана

Зеленський додав, що у Богдана "є нормальні, професійні" риси, але влада для його особистості не корисна. Мовляв, треба "залишатися людиною і поважати інших, як зсередини команди, так і зовні".

За словами президента, Богдан показував всім, що він є другою людиною у державі, а це було зайвим.

Мені не подобаються конфлікти всередині команди, мені не подобається демонстрація влади. Я це не люблю… Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення,

– розповів Зеленський.

Богдан мав бути генпрокурорм

Президент України зізнався, що з самого початку у нього було неправильне рішення щодо голови ОПУ.

Я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав,

– додав президент.

Зараз Володимир Зеленський вважає, що врятував Андрія Богдана від влади. Однак президент не впевнений, що ексглава ОПУ думає так само.

Зеленський додав, що з Андрієм Богданом вони не спілкуються.

Що відомо про відставку Андрія Богдана? Володимир Зеленський 11 лютого звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана. Напередодні Богдан написав заяву про звільнення. На цю посаду призначили Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.



ЗМІ повідомляли, що цим подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.