Дорогі автомобілі, квартири та швейцарські годинники: Богдан показав свою декларацію

Колишній глава Офісу президента в перше подав електронну декларацію. Андрій Богдан оприлюднив свої банківські рахунки та нерухомість в Україні й за кордоном, автомобілі та швейцарські годинники.

Декларацію колишній керівник Офісу Президента України подав перед звільненням, її оприлюднили на сайті Національного агенства з боротьби з корупцією.

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Гроші

У "Приватбанку" Богдан має 10 мільйонів 399 тисяч, майже 40 тисяч євро і трохи більше, ніж 29 тисяч доларів.

В Credit Agricole Bank – 647 тисяч доларів та майже 214 тисяч гривень.

В словацькому Tatra Bank AS – понад 244 тисячі євро.

В AS PrivatBank (Латвія) – понад 53 тисяч гривень. Готівкою він задекларував 721,6 тисячі доларів та 238,4 тисячі євро.

Доньки Богдана мають рахунки в словацькому Tatra Bank AS: Катерина та Софія – по 35 тисяч євро, Анастасія – 45 тисяч євро, Вікторія – 49 тисяч євро та понад 10 мільйонів в гривнях у "Приватбанку".

Будинки та земельні ділянки

Богдан зазначив у декларації будинок площею 560,6 квадратних метрів у Козині Київської області. Його придбав у 2011 році. Право користування цим будинком є у чотирьох доньок Богдана.

Дві квартири в Києві площею 81,6 і 131,6 квадратних метрів, придбані в 2006 і 2007 роках.

Задекларована також квартира у Словаччині площею 81,78 квадратних метрів, придбана в 2017 році за 2 мільйони 180 тисяч гривень.

Також з 2004 року він безоплатно користується ще однією квартирою в Києві.

У власності Богдана 10 недобудованих квартир площею 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 і 72,53 квадратних метрів у Києві. Окрім того, 10 земельних ділянок: одна в Києві, вісім – у Київській області (дві з яких вартістю 1 мільйон 807,7 тисячі гривень і 1 мільйон 470,7 тисячі гривень). Ще одна – у Львівській області, усі вони придбані в 2005-2009 роках.

Ще він орендує у ТОВ "Інтермайно" з жовтня 2013 року нежитлове приміщення в Києві площею 656,1 квадратних метрів.

Автомобілі

У власності ексглави Офісу Президента два автомобілі марки Tesla 2015 і 2016 року випуску вартістю 683 та 750 тисяч гривень відповідно. Їх він придбав у 2017 і червні 2019 року

Богдан має у власності також три "Мерседеси".

Одних із них – 2019 року випуску вартістю 2 мільйони 892 тисячі 649 гривень, придбаний у травні 2019 року.

Інший – 2014 року випуску вартістю 250 тисяч гривень, придбаний у січні 2019 року.

Третій – 2015 року випуску вартістю 440 тисяч гривень, придбаний у 2015 році.

Богдан має три швейцарські годинники класу "люкс" марок Breitling і Ulysse Nardin, однак їхня вартість не вказана.

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Відставка Андрія Богдана: коротко

Володимир Зеленський 11 лютого звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана – той перед тим написав заяву. На цю посаду призначили Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.

Таким подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком, про який останнім часом писали ЗМІ. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.