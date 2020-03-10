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      Дорогі автомобілі, квартири та швейцарські годинники: Богдан показав свою декларацію

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      Богдан подав декларацію / Getty images

      Колишній глава Офісу президента в перше подав електронну декларацію. Андрій Богдан оприлюднив свої банківські рахунки та нерухомість в Україні й за кордоном, автомобілі та швейцарські годинники.

      Декларацію колишній керівник Офісу Президента України подав перед звільненням, її оприлюднили на сайті Національного агенства з боротьби з корупцією.

      Знайте більше Андрій Богдан – ексголова Офісу Президента: що про нього відомо

      Гроші

      • У "Приватбанку" Богдан має 10 мільйонів 399 тисяч, майже 40 тисяч євро і трохи більше, ніж 29 тисяч доларів.
      • В Credit Agricole Bank – 647 тисяч доларів та майже 214 тисяч гривень.
      • В словацькому Tatra Bank AS – понад 244 тисячі євро.
      • В AS PrivatBank (Латвія) – понад 53 тисяч гривень. Готівкою він задекларував 721,6 тисячі доларів та 238,4 тисячі євро.

      Доньки Богдана мають рахунки в словацькому Tatra Bank AS: Катерина та Софія – по 35 тисяч євро, Анастасія – 45 тисяч євро, Вікторія – 49 тисяч євро та понад 10 мільйонів в гривнях у "Приватбанку".

      Будинки та земельні ділянки

      • Богдан зазначив у декларації будинок площею 560,6 квадратних метрів у Козині Київської області. Його придбав у 2011 році. Право користування цим будинком є у чотирьох доньок Богдана.
      • Дві квартири в Києві площею 81,6 і 131,6 квадратних метрів, придбані в 2006 і 2007 роках.
      • Задекларована також квартира у Словаччині площею 81,78 квадратних метрів, придбана в 2017 році за 2 мільйони 180 тисяч гривень.
      • Також з 2004 року він безоплатно користується ще однією квартирою в Києві.

      У власності Богдана 10 недобудованих квартир площею 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 і 72,53 квадратних метрів у Києві. Окрім того, 10 земельних ділянок: одна в Києві, вісім – у Київській області (дві з яких вартістю 1 мільйон 807,7 тисячі гривень і 1 мільйон 470,7 тисячі гривень). Ще одна – у Львівській області, усі вони придбані в 2005-2009 роках.

      Ще він орендує у ТОВ "Інтермайно" з жовтня 2013 року нежитлове приміщення в Києві площею 656,1 квадратних метрів.

      Автомобілі

      У власності ексглави Офісу Президента два автомобілі марки Tesla 2015 і 2016 року випуску вартістю 683 та 750 тисяч гривень відповідно. Їх він придбав у 2017 і червні 2019 року

      • Богдан має у власності також три "Мерседеси".
      • Одних із них – 2019 року випуску вартістю 2 мільйони 892 тисячі 649 гривень, придбаний у травні 2019 року.
      • Інший – 2014 року випуску вартістю 250 тисяч гривень, придбаний у січні 2019 року.
      • Третій – 2015 року випуску вартістю 440 тисяч гривень, придбаний у 2015 році.
      • Богдан має три швейцарські годинники класу "люкс" марок Breitling і Ulysse Nardin, однак їхня вартість не вказана.

      Цікаво Богдан розповів, що зробив зі своєю зарплатою керівника Офісу Президента

      Відставка Андрія Богдана: коротко

      Володимир Зеленський 11 лютого звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана – той перед тим написав заяву. На цю посаду призначили Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.

      Таким подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком, про який останнім часом писали ЗМІ. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Гроші Новини нерухомості України Новини нерухомості Офіс Президента е-декларування Андрій Богдан Новини України Новини політики
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