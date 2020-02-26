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      Богдан розповів, що зробив зі своєю зарплатою керівника Офісу Президента

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      Андрій Богдан прокоментував свою відставку / Getty images

      Андрій Богдан не використовував свою заробітну плату на посаді керівника Офісу Президента. Загалом за весь період роботи він заробив понад 250 тисяч гривень.

      Усі ці гроші Богдан перевів на благодійність. Фото документів із сумами, заявою та реквізитами він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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      Натомість ексочільник Офісу Президента наголошує, що "чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві".

      Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність,
      – написав він.

      Водночас колишній очільник Офісу Президента подякував усій команді, які прийшла для того, аби "якісно змінити країну". Зокрема, Богдан наголосив, що усіх змін вдалось досягнути завдяки "довірі українського народу, рішучості президента Зеленського і безкомпромісності його команди".

      "Ми перезавантажили парламент, хоча критики казали, що це неможливо. Ми привели в політику нових людей. Прийняли стратегічні законопроєкти, які десятиліттями навмисно гальмувалися нашими "папереднікамі". Перезавантажили ЦВК та дали старт реформі органів прокуратури", – заявив Богдан.

      Зарплата Андрія Богдана
      Зарплата Андрія Богдана/ Фото з фейсбук-сторінки Андрія Богдана

      Зарплата Андрія Богдана
      Богдан перерахував гроші на благодійність/ Фото з фейсбук-сторінки Андрія Богдана

      Відставка Андрія Богдана

      • Володимир Зеленський 11 грудня звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана – той перед тим написав заяву. На цю посаду призначили Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.
      • Таким подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком, про який останнім часом писали ЗМІ. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.
      • Однак, попри чутки, після призначення Єрмак назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: благочинність Гроші Офіс Президента Андрій Богдан Новини політики Новини України
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