Мене неможливо забути: Богдан повеселив мережу оригінальною валентинкою після відставки з ОП

Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан вперше зробив пост на своїй фейсбук-сторінці після звільнення з цієї посади. Він опублікував картинку, присвячену Дню святого Валентина зі своїм зображенням.

На зробленій за допомогою фоторедактора картинці, Богдан у червоному костюмі, серед декорацій у вигляді сердець. Фото підписано символічною фразою "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

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Відзначимо, що після звільнення з Офісу Президента Андрій Богдан ще не робив публічних заяв.

Що відомо про звільнення Богдана з ОП?11 лютого главою Офісу Президента став Андрій Єрмак . На посаді замінив Андрія Богдана, якого президент Зеленський звільнив цього ж дня. У ЗМІ обговорювали конфлікт між Богданом і Єрмаком – мовляв, він триває вже декілька місяців. Одним з питань, через яке сперечалися політики начебто є відставка Віталія Кличка. Якщо Богдан на ній наполягав, то Єрмак – навпаки ставав на захист столичного мера.



Однак, попри ці чутки, Єрмак після свого призначення назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.