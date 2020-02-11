Образився, бо Зеленський не взяв у Ватикан: ЗМІ розповіли про причину відставки Богдана

Екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву про відставку після неприємної розмови з президентом Володимиром Зеленським вранці 10 лютого. Богдан вже давно хотів звільнитися через конфлікт з Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела в Офісі Президента.

Детальніше тут: Відставка Богдана: що відбулося

Зеленський прийшов і сказав: йди та пиши заяву,

– стверджують в ОПУ.

Співрозмовники видання також стверджують, що Богдан хотів звільнитися ще після інциденту з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, який відповідав за вирішення "іранської кризи". Тоді його відмовили заступники та найближче оточення. За їхніми словами, вмовляти Богдана не звільнятися "приїхала купа людей у владі".

Водночас, Зеленський продовжував демонструвати свою прихильність до Єрмака.

Останньою краплею для Богдана стала поїздка Зеленського до Італії, де він зустрівся із Папою Римським. Під час візиту президента супроводжував Андрій Єрмак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у якого відносини із Богданом також не склалися.

Кажуть, що у цьому випадку у Богдана спрацювала вже особиста образа, адже він греко-католик зі Львова, і його не взяли у відрядження у Ватикан.

Відставка Богдана з посади глави Офісу Президента: основне

11 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана;

Того ж дня глава держави призначив свого помічника Андрія Єрмака на посаду голови ОПУ;

На звільнення Богдана і призначення нового очільника вже відреагували в Офісі Президента. Там зауважили: зміна керівника жодним чином не вплине на політичний курс держави ;

; Наразі Зеленський та Богдан не коментували гучне звільнення.

Відзначимо, що чутки щодо відставки Андрія Богдана ходили уже давно. Журналісти раніше з’ясували, що Богдан сьогодні більше не є дотичним до значущих справ. Крім того, він уже кілька разів не брав участь у важливих заходах.

Чим займався Єрмак у команді Зеленського?

В Офісі Президента Андрій Єрмак займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.

Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.

Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

Цікаві деталі біографії: Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: факти про політика

Зауважимо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про конфлікт між Андрієм Єрмаком та Андрієм Богданом. Він нібито виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу Президента.

Сам Богдан на питання, чи дійсно має конфлікт з радником Зеленського, відповів коротко: "Ні".

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака?Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців. За даними ЗМІ, чиновники мають дуже різні погляди на події в Україні.



Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київського мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року.



Ще одна суперечка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.