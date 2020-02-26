Богдан рассказал, что сделал со своей зарплатой руководителя Офиса Президента

Андрей Богдан не использовал свою заработную плату на посту руководителя Офиса Президента. Всего за весь период работы он заработал более 250 тысяч гривен.

Все эти деньги Богдан перевел на благотворительность. Фото документов с суммами, заявлением и реквизитами он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Зато экс-руководитель Офиса Президента отмечает, что "честно работал за счет денег, которые заработал на адвокатской ниве".

Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность,

– написал он.

В то же время бывший глава Офиса Президента поблагодарил всю команду, которая пришла для того, чтобы "качественно изменить страну". В частности, Богдан подчеркнул, что всех изменений удалось достичь благодаря "доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды".

"Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры", – заявил Богдан.



Зарплата Андрея Богдана/ Фото из фейсбук-страницы Андрея Богдана



Богдан перечислил деньги на благотворительность/ Фото из фейсбук-страницы Андрея Богдана

Отставка Андрея Богдана