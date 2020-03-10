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      Дорогие автомобили, квартиры и швейцарские часы: Богдан показал свою декларацию

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      Бывший глава Офиса президента в первые подал электронную декларацию. Андрей Богдан обнародовал свои банковские счета и недвижимость в Украине и за рубежом, автомобили и швейцарские часы.

      Декларацию бывший руководитель Офиса Президента Украины подал перед увольнением, ее опубликовали на сайте Национального агенства по борьбе с коррупцией.

      Знайте больше Андрей Богдан – экс-глава Офиса Президента: что о нем известно

      Деньги

      • В "Приватбанке" у Богдана 10 миллионов 399 тысяч, почти 40 тыс евро и чуть больше, чем 29 тысяч долларов.
      • В Credit Agricole Bank – 647 тысяч долларов и почти 214 тысяч гривен.
      • В словацком Tatra Bank AS – более 244 тысяч евро.
      • В AS PrivatBank (Латвия) – более 53 тысяч гривен. Наличными он задекларировал 721,6 тысяч долларов и 238,4 тысячи евро.

      Дочери Богдана имеют счета в словацком Tatra Bank AS: Екатерина и София – по 35 тысяч евро, Анастасия – 45 тысяч евро, Виктория – 49 тысяч евро и свыше 10 миллионов в гривнах в Приватбанке.

      Дома и земельные участки

      • Богдан указал в декларации дом площадью 560,6 кв. м в Козине Киевской области. Его приобрел в 2011 году. Право пользования этим домом есть у четырех дочерей Богдана.
      • Две квартиры в Киеве площадью 81,6 и 131,6 квадратных метров, приобретенные в 2006 и 2007 годах.
      • Задекларирована также квартира в Словакии площадью 81,78 квадратных метра, приобретена в 2017 году за 2 миллиона 180 тысяч гривен.
      • Также с 2004 года он безвозмездно пользуется еще одной квартирой в Киеве.

      Интересно. В собственности Богдана десять недостроенных квартир площадью 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 и 72,53 квадратных метров в Киеве.

      Десять земельных участков: один в Киеве, восемь – в Киевской области (два из которых стоимостью 1 миллион 807,7 тысячи гривен и 1 миллион 470,7 тысячи гривен). Еще один – во Львовской области, все они приобретенные в 2005-2009 годах.

      Еще он арендует у ООО "Інтермайно" с октября 2013 года нежилое помещение в Киеве площадью 656,1 квадратных метра.

      Автомобили

      В собственности экс-главы Офиса Президента два автомобиля марки Tesla 2015 и 2016 года выпуска стоимостью 683 и 750 тысяч гривен соответственно. Их он приобрел в 2017 и в июне 2019 года

      • Богдан имеет в собственности также три "Мерседеса".
      • Одних из них – 2019 года выпуска стоимостью 2 миллиона 892 тысячи 649 гривен, приобретенный в мае 2019 года.
      • Другой – 2014 года выпуска стоимостью 250 тысяч гривен, приобретенный в январе 2019 года.
      • Третий – 2015 года выпуска стоимостью 440 тысяч гривен, приобретенный в 2015 году.
      • Богдан имеет три пары швейцарских часов класса "люкс" марок Breitling и Ulysse Nardin, однако их стоимость не указана.

      Интересно Богдан рассказал, что сделал со своей зарплатой руководителя Офиса Президента

      Отставка Андрея Богдана: коротко

      Владимир Зеленский 11 февраля уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана – тот перед тем написал заявление. На эту должность назначили Андрея Ермака. Впоследствии глава государства вывел Богдана из состава СНБО.

      Таким событиям мог предшествовать конфликт между Богданом и Ермаком, о котором в последнее время писали СМИ. Он якобы связан с тем, что чиновники имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политике президента.

      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Деньги Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Офіс Президента е-декларирование Андрей Богдан Новости политики
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