Владимир Зеленский хотел сначала сделать бывшего главу Офиса Президента Андрея Богдана генпрокурором. После отставки Богдана политики не общаются.

Президент Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал, что со временем он заметил, что Андрея Богдана портит власть и делает его конфликтным.

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О причинах увольнения Богдана

Зеленский добавил, что у Богдана "есть нормальные, профессиональные" черты, но власть для его личности не полезна. Мол, надо "оставаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи".

По словам президента, Богдан показывал всем, что он является вторым человеком в государстве, а это было лишним.

Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Я это не люблю... Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение,

– рассказал Зеленский.

Богдан должен был быть генпрокурорм

Президент Украины признался, что с самого начала у него было неправильное решение относительно главы ОПУ.

Я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал,

– добавил президент.

Сейчас Владимир Зеленский считает, что спас Андрея Богдана от власти. Однако президент не уверен, что эксглава ОПУ думает так же.

Зеленский добавил, что с Андреем Богданом они не общаются.

Что известно об отставке Андрея Богдана? Владимир Зеленский 11 февраля уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана. Накануне Богдан написал заявление об увольнении. На эту должность назначили Андрея Ермака. Впоследствии глава государства вывел Богдана из состава СНБО.



СМИ сообщали, что этим событиям мог предшествовать конфликт между Богданом и Ермаком. Он якобы связан с тем, что чиновники имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политике президента.