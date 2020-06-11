Президент Володимир Зеленський частину людей в апараті президента не знав до своєї каденції. Водночас багатьом політик почав довіряти.

Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що в його оточенні дуже багато людей, тож декого він не знає особисто і досі.

До теми Зеленський зізнався, що хотів зробити Богдана генпрокурором, але влада його з’їла

Я мушу їм довіряти, поки не буде якихось там проколів. По-іншому ти просто не зможеш працювати,

– сказав Зеленський.

"Своїми близькими" президент назвав главу ОПУ Андрія Єрмака, помічника Сергія Шефіра, заступників глави ОПУ Юрія Костюка та Кирила Тимошенка. Щодо міністрів, то політик сказав, що "їм довіряє також".

Водночас Володимир Зеленський нагадав, що до президентської кампанії не знав Кирила Тимошенка.

Загалом президент вважає, що мусить довіряти, поки не відбуваються факапи.

В інтерв'ю Володимир Зеленський відверто також розповів про обставини та причини відставки уряду Олексія Гончарука. Президент України згадав про реформи, які не доробили, про скандали, про відсутність грамотної роботи з медіа і про надмірну захопленість соцмережами.