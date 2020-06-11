Президент України розповів, що колишньому віцепрем'єру Сергію Тігіпку пропонували створити робочу групу, яка б співпрацювала з чинним урядом. Тобто, була б дорадчим органом. Натомість Валерій Хорошковський мав би отримати посаду у Державній митній службі.

Про такі кадрові рішення президент розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Після відставки Олексія Гончарука ширилася інформація, що потенційними кандидатами на посаду очільника уряд могли б стати Сергій Тігіпко чи Валерій Хорошковський.

Сергій Тігіпко

Зокрема, президент відзначив, що Сергію Тігіпку пропонували консультувати уряд. Тобто, надавали повноваження разом з його командою створити стратегію бачення того, що не будувалося в країні за багато років.

"Вони сказали: ми вважаємо, що має бути стратегія швидких кроків, і має бути стратегія довга, до якої треба підключити McKіnsey (консалтингова компанія – 24 канал) і замовимо таку стратегію", – зауважив Володимир Зеленський.

Також президент пояснив, що Сергій Тігіпко не міг стати прем'єр-міністром, адже є люстрованою людиною.

Що відомо про Сергія ТігіпкаУкраїнський бізнесмен, екснардеп, очолював партії "Трудова Україна" та "Сильна Україна".

За законом політик не може обіймати вищі посади в Україні, оскільки він був віцепрем'єр-міністром при Миколі Азарові, а також у 2012 році – заступником голови "Партії регіонів".



Крім цього, Сергій Тігіпко був одним із тих народних депів, які голосували за диктаторські закони 16 січня у 2014 році.

Валерій Хорошковський

Ексвіцепрем'єр-міністру України Валерію Хорошовському пропонували працювати у Державній митній службі. За словами Володимира Зеленського, він вказав реальні діри на митниці, а також пояснив, що можна збільшити дохід у бюджет майже у два рази.

Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати,

– пригадав президент.

Однак Валерій Хорошковський відмовився від цієї кадрової пропозиції. На думку Володимира Зеленського, політик чекав більш серйозної посади. Зокрема, мовиться і про посаду прем'єр-міністра.

Що відомо про Валерія ХорошковськогоУкраїнський політик і олігарх, який виїхав з України у 2012 році. Він очолював Державну митну службу, був головою СБУ, а також обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова.