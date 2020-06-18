Есть несколько причин, почему "слуги народа" не одобрили программу действий правительства. В частности, положительное голосование дало бы правительству годовой иммунитет, а некоторые из парламентариев решили оставить шансы для отставки главы МВД Арсена Авакова.

Чому не голосували "слуги народу"

"Дехто в комітетах не погодив програму, оскільки не все з їхніх пропозицій було враховано. Були інші претензії – у частини депутатів щодо "неконкретності" програми. "Гасла – це добре, але ж де цифри?" – розповіла в коментарі НВ депутатка від " Слуги народу" Тетяна Циба.

Важливо Рада позбавила уряд Шмигаля імунітету на рік

Депутатка додала, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні фракції говорив про те, що до програми дій уряду в роботі перебуває детальний план виконання цієї програми.

"Але хтось не повірив, хтось вирішив спочатку подивитися на нього (план виконання програми дій уряду – 24 канал)", – наголосила Циба.

Річний імунітет уряду

Ще одна причина відхилення програми – те, що позитивне голосування дало б уряду річний імунітет. Частина нардепів від "Слуги народу" вирішила залишити уряд без імунітету, щоб зберігати над Кабміном жорсткіший парламентський контроль. Це попри те, що імунітет цей досить умовний.

"Бо в Гончарука був цей імунітет, однак його все одно відставили", – сказала Циба.

Механізм звільнення Авакова

Частина "слуг" не голосували за програму дій уряду, щоб мати механізм звільнення голови МВС.

Дехто не голосував конкретно, щоб залишити можливість відставки Авакова,

– вважає депутатка.

Що відомо про голосування програми дій уряду

Верховна Рада 18 червня проголосувала і відхилила програму дій уряду. Для схвалення забракло голосів: "за" проголосували 206 нардепів з необхідних 226.

Програму дій уряду раніше розкритикувала низка комітетів парламенту. Тож в уряді взялися готувати оновлену версію програми з урахуванням думок нардепів.

У разі схвалення програми діяльності уряду, Рада не могла б висловити йому недовіру протягом року. Тепер це стало можливим і Кабмін можуть розпустити.

Варто уточнити, що відставка уряду можлива, якщо парламент схвалить резолюцію недовіри, яку ініціює президент або не менш як третина конституційного складу Ради.

Дізнайтеся більше Про суть відхиленої програми дій уряду: деталі і завдання кожного міністерства

Що передбачала програма дій уряду: коротко