Президент Зеленский назвал "слугам народа" условия, при которых возможно рассмотрение отставки действующего главы МВД Арсена Авакова. В частности, это недовольство его работой большинства парламентариев правящей партии.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук во время брифинга в парламенте, пишет 24 канал.

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Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться,

– подчеркнула она.

Заметим, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в парламент постановления об увольнении Арсена Авакова. Однако его рассмотрят только 1 июля.

Что известно об отставке Авакова

Недавно по Украине прокатилась волна протестов из-за недовольства работой главы МВД.

В Украине уже произошло несколько протестов, на которых участники требовали отставки Авакова из-за нескольких резонансных дел в Украине.

Речь идет об:

Изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают двух полицейских.

Стрельбе в Броварах с участием около сотни человек.

Расследовании дела об убийстве Кирилла Тлявова, где подозреваемые – работники полиции.

Проваленной реформе полиции, где немало бывших правоохранителей возобновились на своих должностях через суд.

В то же время, лидер государства Зеленский работой министра доволен. В начале июня во время своей большой пресс конференции по случаю года у власти президент назвал Авакова мощным министром. По его мнению, до сих пор нет лучшего кандидата на эту должность.