Порошенко делал все для дискредитации Авакова как министра, – МВД
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что главу МВД Арсена Авакова пытались дискредитировать еще с 2014 года. Пятый президент Петр Порошенко делал все, чтобы в обществе сформировалось восприятие, что Аваков – это плохо.
Еще весной 2014 года, когда Порошенко избрали президентом, он сразу предложил убрать Авакова с поста министра внутренних дел, рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко "РБК-Украина".
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Пусть он станет министром экономики, министром финансов, кем угодно, только не главой МВД,
– якобы говорил Порошенко.
По словам Геращенко, тогда пятый президент заявлял: возьмите десять министерских портфелей, но только дайте мне МВД. Но этого не произошло. Заместитель министра добавил, что это привело к "системной дискредитации".
"Как говорил мне один мой товарищ, который хорошо знает Порошенко, если бы тогда, осенью 2014 года, Аваков бы ушел, и у Порошенко в руках оказалось еще и МВД, то Порошенко бы до конца своего срока не досидел бы", – подчеркнул Геращенко.
Он также утверждает, что после ухода Порошенко исчезла и "системная дискредитация".
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Что известно об Авакове на посту министра
- Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел уже 6 с половиной лет – с 27 февраля 2014 года. Сначала работал в правительстве Арсения Яценюка.
- Впоследствии продолжил работу и в Кабмине Владимира Гройсмана, а тогда – Алексея Гончарука.
- А также стал одним из немногих министров, которые сохранили должность в правительстве Дениса Шмыгаля.