Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что главу МВД Арсена Авакова пытались дискредитировать еще с 2014 года. Пятый президент Петр Порошенко делал все, чтобы в обществе сформировалось восприятие, что Аваков – это плохо.

Еще весной 2014 года, когда Порошенко избрали президентом, он сразу предложил убрать Авакова с поста министра внутренних дел, рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко "РБК-Украина".

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Пусть он станет министром экономики, министром финансов, кем угодно, только не главой МВД,

– якобы говорил Порошенко.

По словам Геращенко, тогда пятый президент заявлял: возьмите десять министерских портфелей, но только дайте мне МВД. Но этого не произошло. Заместитель министра добавил, что это привело к "системной дискредитации".

"Как говорил мне один мой товарищ, который хорошо знает Порошенко, если бы тогда, осенью 2014 года, Аваков бы ушел, и у Порошенко в руках оказалось еще и МВД, то Порошенко бы до конца своего срока не досидел бы", – подчеркнул Геращенко.

Он также утверждает, что после ухода Порошенко исчезла и "системная дискредитация".

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