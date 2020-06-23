Правоохранительная система Украины после реформирования вызывает доверие. В Кабмине считают, что глава МВД Арсен Аваков эффективно ею управляет.

Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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По словам политика, сегодня люди обращаются в полицию, потому что она вызывает доверие. Шмыгаль подчеркнул, что правоохранительные органы сейчас совсем не те, которые были 5 и более лет назад.

Политик считает, что правоохранительная система и руководитель этой системы – это одно целое.

Нельзя отделить министра, сказать министр плохой, а система – более или менее хорошая. Это одно целое в своем управлении, в своей работе,

– добавил он.

Денис Шмыгаль заявил, что результаты отчета Арсена Авакова в парламенте показывают, что он эффективно управляет правоохранительной системой страны.

Заметим, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в Верховную Раду постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Постановление рассмотрят 1 июля.

Отставка Авакова: что известно

По Украине прокатилась волна протестов из-за недовольства работой главы МВД. Активисты требуют отставки из-за нескольких резонансных дел в Украине.

Речь идет об:

Изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают двух полицейских

Стрельбе в Броварах с участием около сотни человек.

Расследовании дела об убийстве Кирилла Тлявова, где подозреваемые – работники полиции.

Проваленой реформе полиции, где немало бывших правоохранителей восстановились на своих должностях через суд.

В Раде депутаты зарегистрировали постановление №3606 об его отставке. В команде Владимира Зеленского не имеют других кандидатов на эту должность, кроме Арсена Авакова.