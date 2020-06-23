Правоохоронна система України після реформування викликає довіру. У Кабміні вважають, що глава МВС Арсен Аваков ефективно нею керує.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За словами політика, сьогодні люди звертаються до поліції, бо вона викликає довіру. Шмигаль наголосив, що правоохоронні органи зараз зовсім не ті, які були 5 і більше років тому.

Політик вважає, що правоохоронна система і керівник цієї системи – це одне ціле.

Не можна відокремити міністра, сказати – міністр поганий, а система – більш-менш хороша. Це одне ціле в своєму управлінні, в своїй роботі,

– додав він.

Денис Шмигаль заявив, що результати звіту Арсена Авакова у парламенті показують, що він ефективно керує правоохоронною системою країни.

Зауважимо, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до Верховної Ради постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Постанову розглянуть 1 липня.

Відставка Авакова: що відомо

Україною прокотилася хвиля протестів через невдоволення роботою глави МВС. Активісти вимагають відставки через декілька резонансних справ в Україні.

Мовиться про:

Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських

Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

У Раді депутати зареєстрували постанову №3606 про його відставку. У команді Володимира Зеленського не мають інших кандидатів на цю посаду, окрім Арсена Авакова.