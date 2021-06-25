Теоретично на позачерговій сесії парламенту можуть розглянути відставку Авакова. Про це спікер Верховної Ради заявив на пресконференції.
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Що Разумков каже про Авакова
Практично (відставка Авакова – 24 канал) – я не знаю. Такі ініціативи поки не надходили. Якщо ми з вами говоримо про діяльність Міністерства внутрішніх справ, то я вважаю, що сьогодні воно достатньо ефективно виконує свої функції,
– наголосив політик.
За його словами, якщо є бажання, то "можна знайти багато негативних кейсів, які критикує суспільство та ЗМІ".
Водночас поліція демонструвала досить непогану ефективність при забезпеченні порядку під час пандемії коронавірусу.
"Тому діяльність Арсена Борисовича є достатньо позитивною. Я про це також говорив своїм колегам", – зауважив Разумков.
Дивіться відео пресконференції Разумкова:
Останні новини про ймовірну відставку міністра
- У червні 2021 року поновилися чутки про відставку Авакова. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні цього року.
- Згодом в Офісі Президента спростували це назвавши "традиційною політичною забавою".
- До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль також не бачить підстав для відставки Авакова.