Теоретично на позачерговій сесії парламенту можуть розглянути відставку Авакова. Про це спікер Верховної Ради заявив на пресконференції.

До теми Цю відставку обговорюють все життя, – Корнієнко про "звільнення" Авакова

Що Разумков каже про Авакова

Практично (відставка Авакова – 24 канал) – я не знаю. Такі ініціативи поки не надходили. Якщо ми з вами говоримо про діяльність Міністерства внутрішніх справ, то я вважаю, що сьогодні воно достатньо ефективно виконує свої функції,

– наголосив політик.

За його словами, якщо є бажання, то "можна знайти багато негативних кейсів, які критикує суспільство та ЗМІ".

Водночас поліція демонструвала досить непогану ефективність при забезпеченні порядку під час пандемії коронавірусу.

"Тому діяльність Арсена Борисовича є достатньо позитивною. Я про це також говорив своїм колегам", – зауважив Разумков.

Дивіться відео пресконференції Разумкова:

Останні новини про ймовірну відставку міністра