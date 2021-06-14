Відповідаючи на запитання про можливу відставку глави МВС Арсена Авакова, Корнієнко заявив, що наразі не бачив конкретних ініціатив. Була лише постанова від "Голосу".

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Мені здається, що цю відставку обговорюють все життя. Я поки не бачу конкретних ініціатив, зареєстрованих в парламенті. Хіба що постанова "Голосу", але вона вже є давно,

– заявив Корнієнко.