У Верховній Раді депутати від партії "Голос", як і попереджали раніше, зареєстрували постанову за відставку міністра МВС Арсена Авакова. Співавторами документу також стали депутати від "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

Постанову №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ вже оприлюднили на сайті парламенту. Ініціювали постанову депутати від "Голосу" Співавторами документа виступили ряд народних депутатів з "Слуги народу" і Яна Зінкевич з "Європейською солідарності".

Події дня У Києві та Львові пройшли мітинги за відставку Авакова – фото

Загалом, як свідчать дані з порталу Верховної Ради, серед ініціаторів постанови – 55 нардепів з різних фракцій.

Хто виступив за відставку Авакова

Ініціаторами реєстрації постанови виступили нардепи від "Голосу". Майже повним складом, за винятком Святослава Вакарчука і Рустема Умєрова, вони зареєстрували постанову. Їх підтримала колега із "Європейської солідарності" волонтерка і доброволиця Яна Зінкевич. Вона єдина із цієї політсили долучилася до ініціативи.

До реєстрації постанови долучилися також нардепи від пропрезидентської партії "Слуга народу", зокрема Гео Лерос, Єлизавета Богуцька, Євгеній Брагар, Галина Третьякова, Анастасія Радіна. Інші депутати від "Слуги народу", які підтримали ініціативу за відставку Авакова – здебільшого мажоритарники.

Верховна Рада може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єра чи президента. Парламент також може сам ініціювати відставку міністра, але для цього потрібно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

Що відомо про постанову за відставку Авакова