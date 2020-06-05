В Раде зарегистрировали постановление за отставку Авакова
В Верховной Раде депутаты от партии "Голос", как и предупреждали ранее, зарегистрировали постановление за отставку министра МВД Арсена Авакова. Соавторами документа также стали депутаты от "Слуги народа" и "Европейской солидарности".
Постановление №3606 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел уже обнародовали на сайте парламента.
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Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".
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