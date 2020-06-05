Перед тем под Радой произошли масштабные митинги / Фото Ростислава Лабенского (24 канал)

В Верховной Раде депутаты от партии "Голос", как и предупреждали ранее, зарегистрировали постановление за отставку министра МВД Арсена Авакова. Соавторами документа также стали депутаты от "Слуги народа" и "Европейской солидарности".