Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 11 червня заявив, що глава МВС Арсен Аваков вміє якісно врегульовувати кризові ситуації. На думку глави уряду, за плечима Авакова є неабиякий досвід, тому звільняти його не варто.

Під час пресконференції з нагоди 100 днів уряду журналісти запитали Шмигаля, що має статися, аби він вніс до Верховної Ради подання на відставку Авакова. Шмигаль відповів, що зараз головне боротися з кризами, а не займатися політичними речами, повідомляє 24 канал.

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Як Шмигаль ставиться до ймовірної відставки Авакова

Глава уряду наголосив на надзвичайній важливості роботи глави МВС в кризових ситуаціях, які постійно виникають. Тому, за його словами, зараз не на часі "розмінюватися на політичні речі".

Шмигаль відзначив досвід та управлінські якості Авакова в умовах кризи.

На думку прем'єра, станом на сьогодні Рада прийняла звіт Авакова, а зауважень народні депутати начебто так і не висловили.

Якщо порівнювати Кагарлик і Врадіївку, то реакція поліції була зовсім різною. Ви бачили швидку реакцію МВС щодо відсторонення та звільнення поліцейських, які скоюють злочини,

– нагадав Шмигаль.

Що відомо про протести проти Авакова

Україною прокотилася хвиля протестів на невдоволення роботою глави МВС. Її учасники вимагали відставки Арсена Авакова. Причиною стали останні резонансні події в Україні:

Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому звинувачують двох поліцейських

Масова стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало експравоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

До речі Уряд виділив 2,7 мільярда гривень міністерству Авакова: які структури отримали найбільше

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