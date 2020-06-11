Гарний досвід і хороші якості: Шмигаль пояснив, чому не хоче відставки Авакова
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 11 червня заявив, що глава МВС Арсен Аваков вміє якісно врегульовувати кризові ситуації. На думку глави уряду, за плечима Авакова є неабиякий досвід, тому звільняти його не варто.
Під час пресконференції з нагоди 100 днів уряду журналісти запитали Шмигаля, що має статися, аби він вніс до Верховної Ради подання на відставку Авакова. Шмигаль відповів, що зараз головне боротися з кризами, а не займатися політичними речами, повідомляє 24 канал.
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Як Шмигаль ставиться до ймовірної відставки Авакова
Глава уряду наголосив на надзвичайній важливості роботи глави МВС в кризових ситуаціях, які постійно виникають. Тому, за його словами, зараз не на часі "розмінюватися на політичні речі".
Шмигаль відзначив досвід та управлінські якості Авакова в умовах кризи.
На думку прем'єра, станом на сьогодні Рада прийняла звіт Авакова, а зауважень народні депутати начебто так і не висловили.
Якщо порівнювати Кагарлик і Врадіївку, то реакція поліції була зовсім різною. Ви бачили швидку реакцію МВС щодо відсторонення та звільнення поліцейських, які скоюють злочини,
– нагадав Шмигаль.
Що відомо про протести проти Авакова
Україною прокотилася хвиля протестів на невдоволення роботою глави МВС. Її учасники вимагали відставки Арсена Авакова. Причиною стали останні резонансні події в Україні:
- Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому звинувачують двох поліцейських
- Масова стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.
- Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.
- Провалена реформа поліції, де чимало експравоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.
До речі Уряд виділив 2,7 мільярда гривень міністерству Авакова: які структури отримали найбільше
Відставка Авакова: яка позиція у Зеленського
- Президент Володимир Зеленський запевняє, що під час виборів у нього не було жодних домовленостей з Арсеном Аваковим, а після останніх скандалів з поліцією він має відповісти.
- Раніше Зеленський назвав Авакова потужним міністром. На його думку досі немає кращого претендента на його посаду. Водночас глава держави запевнив, що розуміє мотиви протестувальників.