Кабінет Міністрів 10 червня погодив виділення 2,7 мільярда гривень для міністерства внутрішніх справ. Гроші мають надійти співробітникам, які безпосередньо зайняті в боротьбі з коронавірусом.

Уряд ухвалив відповідну постанову під час чергового засідання. Найбільше грошей отримають працівники Нацполії. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

До теми Аваков просить, щоб йому дали 2,5 мільярда гривень з антикоронавірусного фонду

Які структури МВС та скільки грошей отримають від уряду

Нацполіція – 2,3 мільйярда гривень

Апарат МВС – понад 171 мільйон гривень,

Нацгвардія – 125 мільйонів гривень,

Адміністрації Держприкордонслужби – понад 103 мільйони гривень,

Державна служба з надзвичайних ситуацій – 51 мільйон гривень.

Зверніть увагу! У травні МВС звернулось з офіційним листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям, прикордонникам і рятувальникам на час карантину.

Що таке фонд боротьби з коронавірусом? Його створили для подолання фінансових наслідків пандемії. Спершу розмір фонду мав становити понад 250 мільярдів гривень, але потім його скоротили до 64 мільярдів.



За час карантину майже половину спецфонду в Україні вже витратили.