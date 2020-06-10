Кабинет Министров 10 июня согласовал выделение 2,7 миллиарда гривен для министерства внутренних дел. Деньги должны поступить сотрудникам, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Правительство приняло соответствующее постановление во время очередного заседания. Больше всего денег получат работники Нацполиции. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

К теме Аваков просит, чтобы ему дали 2,5 миллиарда гривен из антикоронавирусного фонда

Какие структуры МВД и сколько денег получат от правительства

Нацполиция – 2,3 миллиона гривен

Аппарат МВД – более 171 миллиона гривен,

Нацгвардия – 125 миллионов гривен,

Администрации Госпогранслужбы – более 103 миллионов гривен,

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 51 миллион гривен.

Обратите внимание! В мае МВД обратилось с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам, пограничникам и спасателям на время карантина.

Что такое фонд борьбы с коронавирусом?Его создали для преодоления финансовых последствий пандемии. Сначала размер фонда должен был составить более 250 миллиардов гривен, но затем его сократили до 64 миллиардов.



За время карантина почти половину спецфонда в Украине уже потратили.