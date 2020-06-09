Аваков просит, чтобы ему дали 2,5 миллиарда гривен из антикоронавирусного фонда
Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительных выплатах для Министерства внутренних дел. Он просит, чтобы правительство выделило из антикоронавирусного фонда дополнительные деньги на выплаты контролируемым структурам МВД.
Всего Аваков просит 2 миллиарда 530 миллионов дополнительных денег на доплаты силовикам за работу во время карантина, сообщает State Watch со ссылкой на обращение министра.
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Кому именно Аваков хочет доплатить деньги:
- полиция – 2 миллиарда 249 миллионов гривен;
- Национальная гвардия – 125 миллионов гривен;
- Госпогранслужба – 103 миллиона гривен;
- ГСЧС – 51 миллион гривен.
Кроме того, МВД просит еще 171 миллион гривен на доплаты медицинским работникам, которые вели борьбу с коронавирусом в структурах министерства.
Спасателям и силовикам, работавшим во время пандемии, планируют доплатить по 50% от зарплаты, а вот медикам – дополнительные 100%.
Что известно о Фонде борьбы с коронавирусом?
Его создали для финансового преодоления последствий пандемии. Сначала размер фонда должен был составлять более 250 миллиардов гривен, но потом его сократили до 64 миллиардов.
За время пандемии и карантина около половины специального фонда в Украине уже потратили.