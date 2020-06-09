Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про додаткові виплати для Міністерства внутрішніх справ. Він просить, щоб уряд виділив з антикоронавірусного фонду додаткові гроші на виплати контрольованим МВС структурам.

Всього Аваков просить 2 мільярди 530 мільйонів додаткових грошей на доплати силовикам за роботу підчас карантину, повідомляє State Watch з посиланням на звернення міністра.

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Кому саме Аваков хоче доплатити гроші:

поліція – 2 мільярди 249 мільйонів гривень;

Національна гвардія – 125 мільйонів гривень;

Держприкордонслужба – 103 мільйони гривень;

ДСНС – 51 мільйон гривень.

Крім того, МВС просить ще 171 мільйон гривень на доплати медичним працівникам, які вели боротьбу з коронавірусом у структурах міністерства.

Рятувальникам і силовикам, які працювали під час пандемії, планують доплатити по 50% від зарплати, а от медикам – додаткові 100%.

Що відомо про фонд боротьби з коронавірусом?Його створили для фінансового подолання наслідків пандемії. Спершу розмір фонду мав становити понад 250 мільярдів гривень, але потім його скоротили лише до 64 мільярдів.



За час пандемії і карантину близько половини спеціального фонду в Україні вже витратили.