Аваков просить, щоб йому дали 2,5 мільярда гривень з антикоронавірусного фонду
Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про додаткові виплати для Міністерства внутрішніх справ. Він просить, щоб уряд виділив з антикоронавірусного фонду додаткові гроші на виплати контрольованим МВС структурам.
Всього Аваков просить 2 мільярди 530 мільйонів додаткових грошей на доплати силовикам за роботу підчас карантину, повідомляє State Watch з посиланням на звернення міністра.
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Кому саме Аваков хоче доплатити гроші:
- поліція – 2 мільярди 249 мільйонів гривень;
- Національна гвардія – 125 мільйонів гривень;
- Держприкордонслужба – 103 мільйони гривень;
- ДСНС – 51 мільйон гривень.
Крім того, МВС просить ще 171 мільйон гривень на доплати медичним працівникам, які вели боротьбу з коронавірусом у структурах міністерства.
Рятувальникам і силовикам, які працювали під час пандемії, планують доплатити по 50% від зарплати, а от медикам – додаткові 100%.
Що відомо про фонд боротьби з коронавірусом?Його створили для фінансового подолання наслідків пандемії. Спершу розмір фонду мав становити понад 250 мільярдів гривень, але потім його скоротили лише до 64 мільярдів.
За час пандемії і карантину близько половини спеціального фонду в Україні вже витратили.