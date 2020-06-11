Президент Володимир Зеленський запевняє, що під час виборів у нього не було жодних домовленостей з главою МВС Арсеном Аваковим, а після останніх інцидентів з поліцією він має відповісти.

Президент Зеленський в інтерв’ю "Українській правді" пояснив, що під час виборів він вважав, і всі навколо говорили, що немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков.

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Про факапи

Згвалтування у Кагарлику та перестрілку у Броварах політик назвав "дуже складним і неоднозначним питанням".

Якщо зовсім відверто, культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні… За такі речі повинен нести відповідальність сам міністр,

– сказав Зеленський.

Водночас президент запевнив, що не пропонував Арсену Авакову піти у відставку.

Зверніть увагу! Інтерв’ю "Українська правда" записувала ще 3 червня.

За яких умов Аваков може піти

За словами Володимира Зеленського, Арсен Аваков "зайшов у гучну справу" і вже багато зробив – "правильно, неправильно – побачимо з часом". Мовиться про загибель журналіста Павла Шеремета.

Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що не хоче, аби історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе. Тобто всі знають, що журналіста вбили, всі розуміють, що хтось за цим був і як це зроблено, але відвертої відповіді досі нема.

Окрім того, президент хоче побачити результат щодо вбивства Катерини Гандзюк.

Чому суспільсвто хоче відставки Авакова

Коли Арсен Аваков виступав у Раді, під стінами парламенту в Києві, а також інших українських міст, прокотилася хвиля протестів. Учасники вимагали відставки через декілька резонансних справ в Україні.

Мовиться про:

Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських

Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

У Раді депутати зареєстрували постанову про його відставку, але Володимир Зеленський досі вважає Авакова "потужним міністром".