Арсен Аваков не є сильною політичною постаттю. У нього немає медіаресурсів чи політичної партії, через яку він міг би впливати на інших. Однак йому вдається вже 6 рік поспіль бути міністром внутрішніх справ.

Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповів політичний експерт Олег Саакян. Він пояснив, що Аваков є міністром вже 6 рік лише через його "крісло".

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"Вся політична вага Авакова будується на так званому делегованому капіталі. Тобто він, як політична постать, не настільки сильний, як його крісло", – пояснив Саакян.

Як ствердив політолог, саме завдяки посаді міністра Аваков зміг "мобілізувати і посилитися". За словами Саакяна, в Авакова немає шаленого медіаресурсу, як в інших політиків. Також немає грошового ресурсу. Відсутня і власна фракція в парламенті, якою б він зміг впливати на інших.

В нього є лише крісло, яке він вміє використати на 101% і отримати з нього вплив в усіх сферах, де немає іншого капіталу. Так він тримається,

– заявив Саакян.

Тому сьогодні така ситуація: вже пішли до 1 класу діти, які народилися, коли Аваков став міністром внутрішніх справ.

"В Україні слабкі інституції"

Олег Саакян зазначив, що більшість людей думають, що міністерство – це дуже складна система. Однак це вже давно не так. "Ми живемо у ситуації, коли в нас інституції слабкі, вони тримаються саме на постатях, які можуть мобілізовувати і вибудовувати альтернативні скелети всередині для того, щоб вона працювала", – сказав Саакян.

Він зауважив, що якщо немає такої людини – система починає колапсувати, адже вона вже недієздатна. Саме тому в українських реаліях впоратись з цією системою може лише людина, яка розуміє для чого прийшла і що буде робити там.

"Запобіжника від дурня", який існує в сталих країнах, де сильні інституції – в нас немає. В нас, якщо приходить недієздатна людина, то й система стає недієздатною,

– підсумував Саакян.

До слова. Члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 1 червня 2020 року. Постанову підписали 60 народепів – це майже вся партія "Голос" і понад 30 підписів від "Слуги народу".