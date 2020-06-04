Арсен Аваков не является сильной политической фигурой. У него нет медиаресурсов или политической партии, с помощью которых он мог бы влиять на других. Однако ему удается уже 6 год подряд быть министром внутренних дел.

Об этом в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале рассказал политический эксперт Олег Саакян. Он пояснил, что Аваков является министром уже 6 год только из-за его "кресла".

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"Вся политическая вес Авакова строится на так называемом делегированном капитале. То есть он, как политическая фигура, не столь сильный, как его кресло", – пояснил Саакян.

Как утверждает политолог, именно благодаря должности министра Аваков смог "мобилизовать и усилиться". По словам Саакяна, у Авакова нет бешеного медиаресурса, как у других политиков. Также нет денежного ресурса. Отсутствует и собственная фракция в парламенте, которой бы он смог влиять на других.

У него есть только кресло, которое он умеет использовать на 101% и получить с него влияние во всех сферах, где нет другого капитала. Так он держится,

– заявил Саакян.

Поэтому сегодня такая ситуация: уже пошли в 1 класс дети, которые родились, когда Аваков стал министром внутренних дел.

"В Украине слабые институты"

Олег Саакян отметил, что большинство людей думают, что министерство – это очень сложная система. Однако это уже давно не так. "Мы живем в ситуации, когда институты слабы, они держатся именно на фигурах, которые могут мобилизовать и выстраивать альтернативные скелеты внутри для того, чтобы она работала", – сказал Саакян.

Он заметил, что если нет такого человека – система начинает колапсувати, ведь она уже недееспособна. Именно поэтому в украинских реалиях справиться с этой системой может только человек, который понимает для чего пришла и что будет делать там.

"Предохранителя от дурака", который существует в устойчивых странах, где сильны институты – у нас нет. У нас, если приходит недееспособный человек, то и система становится неработоспособной,

– подытожил Саакян.

К слову. Члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова 1 июня 2020 года. Постановление подписали 60 народепів – это почти вся партия "Голос" и более 30 подписей от "Слуги народа".