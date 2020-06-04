Чи звільнять найближчим часом Авакова – невідомо. Президент Зеленський хоче мирної відставки міністра внутрішніх справ. Бо Аваков небезпечний для нього.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За рік після обрання Зеленського Аваков нічого нового не показав. Криміногенна ситуація в країні не найкраща. Бо за 29 років незалежності ніхто не займався реформою поліції. Але зараз розкручуватимуть месидж, що немає альтернативи Авакову. Дешевий політичний трюк, щоб законсервувати систему,

– зазначає Микола Давидюк.

Проблема Зеленського

За словами експерта, для Зеленського проблема – що робити з Аваковим. Прем’єром, на що Аваков би погодився, його не призначать. Можливо, мер Києва, але за нього не проголосують. Зеленський, вважає Давидюк, намагається позбавитися Коломойського і Авакова.

Аваков обріс впливами. І частина вертикалі МВС особисто багато в чому йому завдячує. Він призначав тих, хто не дотягував до посадових вимог, залишав чиновників, яких треба було люструвати. Для старої міліцейської системи Аваков свій,

– говорить Давидюк.

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При цьому він відзначає: фракція "Європейська солідарність" Порошенка не хоче підтримувати відставку Авакова, оскільки на одних представників політсили є кримінальні провадження, а в інших з міністром МВС спільні справи і бізнес. Тому в "Європейській солідарності" зацікавлені в збереженні старих політичних кадрів. Як і в "Опозиційній платформі – За життя". Ні в кого з них Аваков не забрав бізнес. Як було при Януковичу, так і залишилося.

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Що відомо про відставку Авакова

1 червня члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Постанову підписали 60 народних обранців. Це майже вся партія "Голос". І понад 30 підписів від "Слуги народу".

Згодом стало відомо, що в партії планують зареєструвати відповідну постанову, якщо назбирається для цього достатня кількість голосів.

Відомо, що депутати від "Європейської солідарності" та "Батьківщини" відмовилися брати участь у зборі підписів за відставку глави МВС.

5 червня міністр внутрішніх справ Аваков відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про справу катування та зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу