Президент України Володимир Зеленський включив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до складу Нацради щодо боротьби з корупцією. Водночас голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна – виключив. Сам Шабунін запевнив, що тепер від Нацради чекати ефективної роботи не варто.

Про це Віталій Шабунін зазначив в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі. Також він додав, що не зміг би працювати разом з Аваковим.

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"Я б все одно з Аваковим за один стіл не сів. Я б все одно пішов, не робив зайвий раз скандал", – сказав Шабунін.

Чекати якоїсь ефективної роботи у антикорупційному органі, де є Аваков – смішно. Його син був підозрюваним у крадіжці 14 мільйонів на спорядженні на АТО. Яка боротьба з корупцією, про що йде мова?

– зазначив Віталій Шабунін.

Довідка. Йдеться про справу "рюкзаків Авакова", у якій був замішаний син Авакова та заступник. Більше про цей скандал читайте тут.

Чому Зеленський тримає Авакова на посаді

За словами Шабуніна, суспільство чекало позицію Зеленського після скандалів у Кагарлику та Броварах. Натомість президент включив Авакова в антикорупційний орган.

Якщо він хотів дати сигнал суспільству, що він підтримує і "кришує" Авакова, що це нормально, коли поліція ґвалтує громадян – окей, він подав цей сигнал, він чіткий,

– сказав Шабунін.

Він зазначив, що показовим також є факт, що Аваков призначив керівником вінницької поліції Івана Іщенка, якого зафіксували напередодні в Одесі, де російські найманці стріляли в українських активістів.

"Якщо президент не може знайти заміну міністру, поліція якого 9 годин ґвалтує жінку у відділенні – нам треба швидко змінювати президента. Це його відповідальність знайти міністра. Людей вистачає "з головою", – запевнив Шабунін.