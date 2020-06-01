Президент Украины Владимир Зеленский включил министра внутренних дел Арсена Авакова в состав Нацсовета по борьбе с коррупцией. В то же время главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина – исключил. Сам Шабунин заверил, что теперь от Нацсовета ждать эффективной работы не стоит.

Об этом Виталий Шабунин отметил в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале. Также он добавил, что не смог бы работать вместе с Аваковым.

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"Я бы все равно с Аваковым за один стол не сел. Я бы все равно ушел, не устраивал бы лишний раз скандал", – сказал Шабунин.

Ждать какой-то эффективной работы в антикоррупционном органе, где присутствует Аваков – смешно. Его сын был подозреваемым в краже 14 миллионов на снаряжении на АТО. Борьба с коррупцией, о чем идет речь?

– отметил Виталий Шабунин.

Справка. Речь идет о деле "рюкзаков Авакова", в котором был замешан сын Авакова и заместитель. Больше об этом скандале читайте здесь.

Почему Зеленский держит Авакова на должности

По словам Шабунина, общество ждало позицию Зеленского после скандалов в Кагарлыке и Броварах. Вместе этого президент включил Авакова в антикоррупционный орган.

Если он хотел дать сигнал обществу, что он поддерживает и "крышует" Авакова, что это нормально, когда полиция насилует граждан – окей, он подал этот сигнал, он четкий,

– сказал Шабунин.

Он отметил, что показательным также является тот факт, что Аваков назначил руководителем винницкой полиции Ивана Ищенко, которого зафиксировали накануне в Одессе, где российские наемники стреляли в украинских активистов.

"Если президент не может найти замену министру, полиция которого 9 часов насилует женщину в отделении – нам надо быстро менять президента. Это его ответственность найти министра. Людей хватает" с головой", – заверил Шабунин.