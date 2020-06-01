Правоохранители задержали уже более 20 участников перестрелки в Броварах, однако о заказчиках этого преступления до сих пор официально ничего неизвестно. Руководство МВД знает, как найти заказчиков, однако этого точно не сделает.

Такое мнение в эфире программы "После всего" на 24 канале высказал основатель управления по борьбе с организованной преступностью МВД Валерий Кур. По его словам, проблема в том, что на некоторые органы власти сильно давят.

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"Никогда сегодняшнее руководство МВД этого не сделает. Они могут, они знают, как найти заказчиков, но никогда не сделают этого", – заверил Кур.

А те органы, которые должны этим заниматься – ГБР, НАБУ – на них очень сильно влияют. Не верю (что заказчиков найдут – 24 канал),

– сказал эксперт.

Он пояснил, что единственный, кто может что-то изменить в этой ситуации – президент. По его словам, гарант совершил ошибку, когда освободил Рябошапку и Гончарука. Одна только он может повлиять на ситуацию, которая сложилась. "Воля. Сила воли. Принять решение и все. В противном случае создадут условия, выгодные врагу", – отметил Кур.

Валерий Кур утверждал, что нужно искать заказчиков, ведь участники стрельбы – точно люди, которым заплатили.

90% этих людей – не мафия, а люди, которые ищут, как заработать,

– сказал эксперт.

К теме. Во время стрельбы пуля попала в окно квартиры, где проживали люди. Она пробила сначала балконные двери, а потом само окно и оказалась в комнате. На месте работали правоохранители. Больше об этом – читайте тут.

Правоохранители знали о перестрелке в Броварах

По словам Кура, при любых условиях правоохранители не могли пропустить, как десятки вооруженных людей направлялись из одной области в другую. "Даже если предположить, что система стала бюрократической, что борьба с преступностью уничтожена – все равно есть люди, которые знают. У них есть оперативная информация", – отметил Кур.

Эксперт убеждал, что не стоит смотреть на то, в чем хотят убедить общество. Людям, как утвердил Кур, хотят показать, что все виновные задержали, однако проблему это не решает.

Это следствие. Страшно то, что это система резонансных преступлений и они все прикрываются политическим руководством министерства. Более 6 лет это группа, которая начинала с крутых теневых и удержалась еще с девяностых. Это сильная группа, которая прикрывает все, что выгодно. Они все знали,

– заверил Кур.

По словам эксперта, руководство МВД является сильнейшей ветвью власти, которая сегодня навязывает и диктует условия молодому гаранту.

Что известно о перестрелке в Броварах?

Инцидент произошел в Броварах утром 29 мая 2020. Участниками оказались предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики. Было примерно 100 человек. В результате инцидента меньшей мере 3 человека получили ранения. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников. Суд избрал меру пресечения уже 20 лицам. У подозреваемых изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.



Мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждает Киевская ОГА. Из-за конфликта в полиции Винницкой уже уволили многих руководителей. Что касается самого Авакова, то по информации СМИ, должности он не избавится.