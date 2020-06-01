Правоохоронці затримали вже понад 20 учасників перестрілки у Броварах, однак про замовників цього злочину досі офіційно нічого невідомо. Керівництво МВС знає, як знайти замовників, однак цього точно не зробить.

Таку думку в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі висловив засновник управління боротьби з організованою злочинністю МВС Валерій Кур. За його словами, проблема в тому, що на деякі органи влади сильно тиснуть.

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"Ніколи сьогоднішнє керівництво МВС цього не зробить. Вони можуть, вони знають, як знайти замовників, але ніколи не зроблять цього", – запевнив Кур.

А ті органи, які повинні цим займатись – ДБР, НАБУ – на них дуже сильно впливають. Не вірю (що замовників знайдуть – 24 канал),

– сказав експерт.

Він пояснив, що єдиний, хто може щось змінити у цій ситуації – президент. За його словами, гарант здійснив помилку, коли звільнив Рябошапку та Гончарука. Одна лише він може вплинути на ситуацію, яка склалась. "Воля. Сила волі. Прийняти рішення і все. В іншому випадку створять умови, вигідні ворогу", – зазначив Кур.

Валерій Кур стверджував, що потрібно шукати замовників, адже учасники стрілянини – точно люди, яким заплатили.

90% цих людей – не мафія, а люди, які шукають, як заробити,

– сказав експерт.

До теми. Під час стрілянини куля влучила у вікно квартири, де проживали люди. Вона пробила спочатку балконні двері, а тоді саме вікно і опинилась у кімнаті. На місці працювали правоохоронці. Більше про це – читайте тут.

Правоохоронці знали про стрілянину у Броварах

За словами Кура, за будь-яких умов правоохоронці не могли пропустити, як десятки озброєних людей прямували з однієї області в іншу. "Навіть якщо припустити, що система стала бюрократичною, що боротьба з злочинністю знищена – все одно є люди, які знають. В них є оперативна інформація", – зауважив Кур.

Експерт переконував, що не варто дивитись на те, в чому хочуть переконати суспільство. Людям, як ствердив Кур, хочуть показати, що всіх винних затримали, однак проблему це не вирішує.

Це наслідок. Страшним є те, що це система резонансних злочинів і вони всі прикриваються політичним керівництвом міністерства. Понад 6 років це група, яка починала з крутих тіньових, і втрималась ще з 90-их. Це сильна група, яка прикриває все, що вигідно. Вони все знали,

– запевнив Кур.

За словами експерта, керівництво МВС є найсильнішою гілкою влади, яке сьогодні нав'язує і диктує умови молодому гаранту.

Що відомо про стрілянину у Броварах? Інцидент трапився у Броварах вранці 29 травня 2020. Учасниками виявились підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники. Було приблизно 100 людей. Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників. Суд обрав запобіжний захід вже 20 особам. У підозрюваних вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.



Мер Броварів Ігор Сапожко зазначив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА. Через конфлікт у поліції Вінниччини вже звільнили багатьох керівників. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.