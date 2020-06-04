Уволят ли в ближайшее время Авакова – неизвестно. Президент Зеленский хочет мирной отставки министра внутренних дел. Потому что Аваков опасен для него.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Через год после избрания Зеленского Аваков ничего нового не показал. Криминогенная ситуация в стране не самая лучшая. Потому за 29 лет независимости никто не занимался реформой полиции. Но сейчас будут раскручивать мессидж, что нет альтернативы Авакову. Дешевый политический трюк, чтобы законсервировать систему,

– отмечает Николай Давидюк.

Проблема Зеленского

По словам эксперта, для Зеленского проблема – что-то делать с Аваковым. Премьером, на что Аваков бы согласился, его не назначат. Возможно, мэр Киева, но за него не проголосуют. Зеленский, считает Давидюк, пытается избавиться от Коломойского и Авакова.

Аваков оброс воздействиями. И часть вертикали МВД лично во многом ему обязаны. Он назначал тех, кто не дотягивал до должностных требований, оставлял чиновников, которых надо было люстрировать. Для старой милицейской системы Аваков свой,

– говорит Давидюк.

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При этом он отмечает: фракция "Европейская солидарность" Порошенко не хочет поддерживать отставку Авакова, поскольку на одних представителей политсилы есть уголовные производства, а у других с министром МВД общие дела и бизнес. Поэтому в "Европейской солидарности" заинтересованы в сохранении старых политических кадров. Как и в "Оппозиционный платформе – За жизнь". Ни у кого из них Аваков не забрал бизнес. Как было при Януковиче, так и осталось.

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Что известно об отставке Авакова

1 июня члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Постановление подписали 60 народных избранников. Это почти вся партия "Голос". И более 30 подписей от "Слуги народа".

Впоследствии стало известно, что в партии планируют зарегистрировать соответствующее постановление, если наберется для этого достаточное количество голосов.

Известно, что депутаты от "Европейской солидарности" и "Батькивщины" отказались участвовать в сборе подписей за отставку главы МВД.

5 июня министр внутренних дел Аваков отчитается в Верховной Раде о последних событиях, в частности о деле пытки и изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала