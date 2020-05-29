В развитой стране уже бы уволили: причины громких скандалов в МВД

Изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке – не первое преступление, где фигурируют правоохранители. А случай в Броварах вызвал волну недовольства среди украинцев. Что происходит в МВД, – в материале 24 канала.

С чем связано насилие в правоохранительных органах

Как рассказал 24 каналу юрист Василий Мирошниченко: в делах, где фигурируют представители правоохранительных органов, есть определенная толерантность министра внутренних дел Авакова и, к сожалению, различных руководителей МВД. Они пытаются защитить честь мундира, скрывают случаи злоупотребления служебными полномочиями. Есть круговая порука.

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Скандал в Кагарлыке, в первую очередь, касается Авакова. Министр должен за это отвечать. В любой развитой стране такой случай, когда в Кагарлыке, привел бы к вопросу об отставке министра. В Украине об этом не говорят и то, что произошло, не считают вопиющим случаем. А это далеко не первый случай, когда полицейские насилуют людей,

– отмечает Василий Мирошниченко.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала

По словам юриста-криминолога Анны Маляр, проблема насилия в правоохранительных органах не нова и не уникальна.

Работа в полиции привлекает как искренних борцов с преступностью, так и садистов, которые хотят легально удовлетворять свои извращения. В развитых странах при приеме на работу в полицию человека проверяют на садизм, жестокость, агрессивность,

– говорит Анна Маляр.

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Специалист напоминает о ряде резонансных дел, которые произошли в течение последнего года:

пятилетний Кирилл Тлявов умер от огнестрельного ранения в голову, которое получил когда играл на улице с детьми;

в Прилуках убили 14-летнего парня Дениса Чаленко, а тело подложили на рельсы. До сих пор убийцы не найдены. В Прилуках были протесты. Местные жители подозревают, что убийц намеренно скрывают;

в здании бывшего главы МИД Кожары был убит бывший глава телеканала "Интер" Сергей Старицкий;

в Киеве неизвестный стрелял в автомобиль Range Rover, в результате чего погиб трехлетний мальчик, который находился в салоне (сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева);

на Житомирщине мужчина застрелил семь человек, которые с ним вроде рыбачили;

нашли тело народного депутата Валерия Давыденко с признаками огнестрельного ранения;

изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке.

Еще одно резонансное событие – массовая стрельба в Броварах, которая произошла 29 мая. Инцидент, в котором приняло участие около 100 человек, произошел между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Правоохранители оперативно прибыли на место инцидента и задержали 20 человек.

Полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке: главное

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля в Кагарлицком отделении полиции. Женщина на следующий день обратилась в больницу и полицию.

25 мая в Кагарлыке задержали двух полицейских. Их подозревают в изнасиловании и избиении женщины. Также правоохранители избили еще одного мужчину. Обоим на головы надевали противогаз, стреляли из пистолета над головой.

Вероятными злоумышленниками оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их уволили из правоохранительных органов.

Остальные работники отделения полиции вывели из штата и отправили на переаттестацию. Однако они и в дальнейшем остаются на своих рабочих местах.

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Общественность возмущена из-за событий в Кагарлыке и Броварах

Соцсети бурно отреагировали на последние события в государстве, подчеркивая неконтролируемость ситуации Аваковым, из-за чего резко возросла преступность. Кстати, от выполнения обязанностей отстранили начальника винницкой милиции Юрия Педоса. По данным СМИ, часть тех, кто устроил перестрелку в Броварах – местные, часть – из Винницкой области.

Фракция "Голос" в Верховной Раде требует отставки Авакова и Клименко после событий в Кагарлыке. Депутаты отмечают, что руководство МВД и Национальной полиции должно ответить за то, что произошло.

Должна наступить неизбежна ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей. Сейчас монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца,

– отметили в "Голосе".

Реформа правоохранительных органов тормозит

Василий Мирошниченко говорит: в разных странах свои критерии оценки деятельности полиции. В частности, в США чем больше преступлений, особенно тяжких, зарегистрировано, тем больше на полицию идет финансирование. И полиция США ничего не скрывает. В Украине наоборот.

В Украине главным критерием качества работы полиции является процент раскрываемости из числа зарегистрированных правонарушений. У нас под всякими предлогами стараются не регистрировать преступления. Но этот критерий все же показывает определенную динамику. И за время руководства МВД Аваковым этот показатель не улучшился,

– говорит Василий Мирошниченко.

Юрист при этом добавляет: влияет на рост преступности экономический кризис. Многие люди не имеют работы и от отчаяния могут пойти на преступление. Также влияет война.



Почему новая полиция быстро стала старой милицией?

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Во-вторых, отмечает специалист, умение раскрывать резонансные дела – также показатель деятельности полиции. Умеют ли украинские правоохранители раскрывать преступления против журналистов, политиков? Показатели мизерные. Дело Шеремета президент Зеленский объявил критерием эффективности работы Авакова. Была громкая пресс-конференция, а результат сомнительный. Пока нельзя говорить, что дело раскрыто.

Кроме того, по его словам, есть другие резонансные дела, которые до сих пор не раскрыты. Дела Майдана не доведены даже до суда. А те, которые переданы в суд, то их рассмотрение показывает некачественную работу полиции и прокуратуры.

Реформа МВД тормозит. Назначают лиц, которые были скомпрометированы и позорно проявили себя во время Революции Достоинства. Возвращаются те, кто был люстрированый. Хотя определенная стабильность в стране есть. Но нельзя сказать, что Аваков заслуживает государственные награды. Там, где требуется рутинная работа, не проведена надлежащая реформа, нет успехов,

– говорит юрист.

Как отмечает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, после событий в Кагарлыке все разговоры и заявления о новой полиции были развеяны, как туман на рассвете.

Изменение формы и названия, к сожалению, не изменило сущность милиции. То, что виновные в преступлении в Кагарлыке будут наказаны показательно, сомнений нет. Но все понимают, что что-то не так в МВД,

– отмечает Виталий Бала.

Политолог отмечает: конечно, в полиции и МВД работает много порядочных и профессиональных людей, которые добросовестно выполняют свою работу. Возможно, что кадровая политика осталась, как в милиции в древние времена. Есть, подчеркивает Бала, неписаное правило: каждые 4-5 лет нужно менять руководителей. Даже если они хорошо работают, это максимальный срок пребывания на должности.