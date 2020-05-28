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Аваков, покажи доказательства: под МВД протестуют из-за дела Шеремета – фото

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Протест под МВД из-за дела Павла Шеремета
Протест под МВД из-за дела Павла Шеремета / hromadske.ua

Под здание Министерства внутренних дел Украины пришли десятки активистов с протестом из-за дела об убийстве Павла Шеремета. Среди протестующих есть и адвокаты фигурантов дела Леонид Маслов и Виталий Коломиец.

Протестующие требовали, чтобы сторону защиты ознакомили с материалами дела, сообщает hromadske.

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Активисты отмечают, что следствие по этому делу закончилось еще неделю назад, поэтому призывают показать материалы. Собственно таким и является ключевой лозунг акции: "АвакOFF, покажи доказательства".

протест під МВС, справа Шеремета
Протест под зданием МВД по делу об убийстве Павла Шеремета / Фото "Громадского"

Как сторона защиты, мы заявляем, что готовы в максимально короткие сроки ознакомиться с материалами дела. Мы не будем затягивать. Мы готовы все сделать максимально быстро, чтобы украинское общество и мы могли защищать подзащитных,
– заявил адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец.

Кроме того, он заявил, что ГБР должно предоставить правовую оценку проведенным экспертизам и самим экспертам, которые якобы сфальсифицировали его результаты.

Дело Павла Шеремета: коротко

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.

После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

В совершении этого преступления обвинили 5 добровольцев и волонтеров:

  • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета.
  • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
  • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Ранее следствие называло его организатором, но теперь он – лишь исполнитель по предварительному сговору.
  • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
  • Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Находится под домашним арестом по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

22 мая 2020 года, спустя почти 4 года после убийства Павла Шеремета, полиция завершила расследование по этому делу.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Активисты Протесты Министерство внутренних дел Арсен Аваков Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Новости Украины Новости политики
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