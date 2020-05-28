Аваков, покажи докази: під МВС протестують через справу Шеремета – фото

Під будівлю Міністерства внутрішніх справ України прийшли десятки активістів з протестом через справу про вбивство Павла Шеремета. Серед протестувальників є й адвокати фігурантів справи Леонід Маслов і Віталій Коломієць.

Протестувальники вимагали, щоб сторону захисту ознайомили з матеріалами справи, повідомляє hromadske.

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Активісти наголошують, що слідство у цій справі закінчилося ще тиждень тому, тож закликають показати матеріали. Власне таким і є ключове гасло акції: "АвакOFF, покажи докази".



Протест під будівлею МВС у справі про вбивство Павла Шеремета / фото "Громадського"

Як сторона захисту, ми заявляємо, що готові у максимально короткі терміни ознайомитися з матеріалами справи. Ми не будемо затягувати. Ми готові все зробити максимально швидко, аби українське суспільство і ми могли захищати підзахисних,

– заявив адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць.

Крім того, він заявив, що ДБР має надати правову оцінку проведеним експертизам і самим експертам, які буцімто сфальсифікували її результати.

Адвокат підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь каже, що результати проведених експертиз є сфальсифіковані pic.twitter.com/NhfimjHaqb — hromadske (@HromadskeUA) May 28, 2020

Справа Павла Шеремета: коротко

Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.

Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

У скоєнні цього злочину звинуватили 5 добровольців та волонтерів:

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медика. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета .

– волонтерка і військовий медика. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста . Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Раніше слідство називало його організатором, але тепер він – лише виконавець за попередньою змовою.

– ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Раніше слідство називало його організатором, але тепер він – лише виконавець за попередньою змовою. Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Перебуває під домашнім арештом через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

22 травня 2020 року, через майже 4 роки після вбивства Павла Шеремета, поліція завершила розслідування у цій справі.