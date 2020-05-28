Справа Шеремета: поліція навмисно змінила маршрут підозрюваних, щоб вписати у свою версію

Слідчі поліції, які розслідують вбивство журналіста Павла Шеремета, змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під авто загиблого. Усе задля того, щоб версія слідства виглядала переконливою.

Про зміну маршруту підозрюваних у вбивстві Шеремета повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на текст офіційної підозри, яку раніше отримали підозрювані у вбивстві Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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Що вказано в тексті підозри

"Після цього Кузьменко та Антоненко залишили місце паркування автомобіля Шеремета (…) в подальшому через двори повернулися на вул. О. Гончара, де через провулок Чеховський звернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська і Гончара", – мовиться у тексті підозри.

Журналісти показали відео з камер спостереження, які підтверджують, що маршрут підозрюваних не відповідає описаному в документі: люди на відео пішли далі.

Дивіться відео журналістів "Слідство.Інфо" про зміну маршруту підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Навіщо поліція змінила маршрут підозрюваних

На думку журналістів, поліція "скоротила" маршрут підозрюваних, щоб збігалася версія про те, що чоловік і жінка, які підкладали вибухівку під авто Шеремета в ніч перед вбивством, повернулися у будинок на вулиці Гончара, 28Б.

Саме там, за версією поліції, на той час мешкав Антоненко. Сам він каже, що мешкав тоді в іншому місці.

Згідно з раніше опублікованими і поліцією, і журналістами даними, в ніч з 19 на 20 липня 2016 року чоловік та жінка вийшли з арки на вулиці Гончара у Києві і пройшли дворами до авто Шеремета, куди жінка прикріпила вибухівку. На відео з камер спостереження видно, що чоловік і жінка покинули місце злочину прилеглими вулицями.

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Яке відео показали журналісти та МВС

У фільмі "Вбивство Павла" журналісти показали відео з камер спостереження, яке раніше не показувала поліція. Зокрема, на кадрах видно, що востаннє чоловік і жінка з’явилися на відео на алеї на вулиці Бульварно-Кудрявській, а далі пара зникла.



Маршрут підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета з фільму журналістів / Фото "Слідство.Інфо"

На брифінгу у грудні 2019 року, коли глава МВС Арсен Аваков оголосив про нові затримання у справі Шеремета, показали саме той маршрут, який показували журналісти у своєму фільмі-розслідуванні. На відео правоохоронців пара востаннє теж з’явилася на вулиці Бульварно-Кудрявській.



Маршрут підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета з відео слідства / Фото "Слідство.Інфо"

Зауважимо, що квартал, у якому сталося вбивство, – старої забудови і багато вулиць та дворів прохідні наскрізь. Проте ні журналісти, ні поліція раніше не показували відео, яке підтверджувало б, що підозрювані через двори повернулися на вулицю Гончара, як вказано в тексті підозри.

Зазначимо, що раніше видання вже публікувало докази, що розслідуючи справу Шеремета, поліція використовувала лише ту експертизу ходи підозрюваних, яка підтверджує версію поліції. А ту експертизу ходи, яка ставить під сумнів версію правоохоронців, слідчі проігнорували і до матеріалів справи не додали.

Що відомо про вбивство Шеремета і підозрюваних

Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.

Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у справі. Мотив слідчі формулювали таким чином, начебто Шеремета вбили, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".

У травні слідство передумало і тепер версія мотиву звучить так: невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту.

У новому формулюванні вказано також, що ці невстановлені особи "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. Про гроші у кваліфікації вбивства даних немає.

Підозрювані